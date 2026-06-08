الأرصاد: أجواء حارة على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح بسرعة تصل إلى 35 كم

تشهد البلاد اليوم ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة على مختلف المحافظات، وسط تحذيرات من الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، خاصة في مناطق جنوب الصعيد.

قيم درجات الحرارة تزيد عن أمس

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة تزيد عن أمس بحوالي من درجتين إلى 3 درجات، مشيرة إلى أن العظمي نهارا على القاهرة الكبري متوقع أن تصل إلي 36 درجة مئوية.

وأضافت هلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”، أن الأقصر وأسوان تصل إلى 41 و 42 درجة مئوية نهارا، موضحة أن طقس الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط يكون مابين مائل للحرارة إلى حار، وشديد الحرارة فى المحافظات الداخلية.

وتابعت أنه خلال فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس ترتفع قيم درجات الحرارة الصغري إلى 22 و23 درجة مئوية بالقاهرة الكبري، والطقس معتدل فى فترة الليل فى أغلب الأنحاء، بل يميل للحرارة فى بعض محافظات الصعيد.

وأشارت إلى أن اليوم متوقع أن يكون هناك نشاط للرياح سرعاته تتراوح ما بين ال30 إلى 35 كم على الساعة، يساعد على تلطيف الأجواء.

ارتفاع نسبة الرطوبة

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى فى القاهرة الكبرى 36 درجة، ونشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة.

القاهرة والمحافظات الكبرى

​القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 36.

​العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 23 والعظمى 37.

​6 أكتوبر: الصغرى 22 والعظمى 36.

​بنها: الصغرى 23 والعظمى 36.

​الوجه البحري والدلتا

​دمنهور: الصغرى 22 والعظمى 34.

​وادي النطرون: الصغرى 23 والعظمى 36.

​كفر الشيخ: الصغرى 22 والعظمى 35.

​بلطيم: الصغرى 22 والعظمى 34.

​المنصورة: الصغرى 23 والعظمى 36.

​الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 36.

​شبين الكوم: الصغرى 23 والعظمى 35.

​طنطا: الصغرى 22 والعظمى 35.

​مدن السواحل الشمالية

​الإسماعيلية: الصغرى 21 والعظمى 37.

​الإسكندرية: الصغرى 21 والعظمى 31.

​العلمين: الصغرى 20 والعظمى 28.

​مطروح: الصغرى 20 والعظمى 28.

​السلوم: الصغرى 22 والعظمى 30.

​دمياط: الصغرى 23 والعظمى 29.

​بورسعيد: الصغرى 24 والعظمى 30.

​سيوة: الصغرى 21 والعظمى 39.

​مدن القناة وشمال سيناء

​السويس: الصغرى 22 والعظمى 36.

​العريش: الصغرى 18 والعظمى 30.

​رفح: الصغرى 18 والعظمى 29.

​جنوب سيناء

​رأس سدر: الصغرى 22 والعظمى 36.

​نخل: الصغرى 17 والعظمى 34.

​كاترين: الصغرى 15 والعظمى 30.

​الطور: الصغرى 23 والعظمى 36.

​طابا: الصغرى 20 والعظمى 34.

​شرم الشيخ: الصغرى 27 والعظمى 38.

​مدن البحر الأحمر

​الغردقة: الصغرى 26 والعظمى 38.

​رأس غارب: الصغرى 26 والعظمى 37.

​سفاجا: الصغرى 27 والعظمى 38.

​مرسى علم: الصغرى 26 والعظمى 37.

​شلاتين: الصغرى 27 والعظمى 35.

​حلايب: الصغرى 27 والعظمى 33.

​أبو رماد: الصغرى 25 والعظمى 36.

​مرسى حميرة: الصغرى 26 والعظمى 36.

​أبرق: الصغرى 27 والعظمى 35.

​جبل علبة: الصغرى 26 والعظمى 35.

​رأس حدربة: الصغرى 27 والعظمى 32.

​شمال الصعيد

​الفيوم: الصغرى 22 والعظمى 37.

​بني سويف: الصغرى 23 والعظمى 38.

​المنيا: الصغرى 22 والعظمى 39.

​جنوب الصعيد

​أسيوط: الصغرى 23 والعظمى 40.

​سوهاج: الصغرى 25 والعظمى 41.

​قنا: الصغرى 27 والعظمى 42.

​الأقصر: الصغرى 28 والعظمى 42.

​أسوان: الصغرى 28 والعظمى 41.

​الوادي الجديد: الصغرى 26 والعظمى 42.

​أبو سمبل: الصغرى 27 والعظمى 42.



