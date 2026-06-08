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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد هاشم: زيادة الإنتاج الصناعي هو الطريق نحو تعزيز النمو الاقتصادي

المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة
المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة
البهى عمرو

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن هناك استثمارات كبيرة شهدتها البنية التحتية الصناعية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف، خلال افتتاح خط الإنتاج الجديد للسيارة «ماجنيت» بشركة نيسان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، أن وزارة الصناعة ماضية في تنفيذ سياساتها الداعمة للإنتاج والاستثمار والتصدير.

ولفت إلى أن زيادة الإنتاج الصناعي هو الطريق نحو تعزيز النمو الاقتصادي، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة.


ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، خطوط إنتاج جديدة بمصنعين عالميين، ويتفقد مصنعين آخرين، بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمراً صحفياً مساء أمس، في ختام جولته التفقدية الموسعة لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الإسكندرية؛ بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية.

افتتاح عدد من المشروعات التنموية الحيوية
استهل رئيس مجلس الوزراء حديثه خلال المؤتمر الصحفي بالإعراب عن بالغ سعادته بزيارة محافظة الإسكندرية، مؤكداً أن هذه الجولة الميدانية الموسعة، التي استمرت لنحو سبع ساعات متواصلة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية الحيوية، كان يرافقه فيها وزراء النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة، وفي ضيافة محافظ الإسكندرية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الجولة الميدانية بدأت بتفقد منطقتي برج العرب والعامرية، حيث تم تفقد مركز التحكم والسيطرة الحديث التابع لوزارة الكهرباء، والذي يمثل طفرة تكنولوجية من خلال تطبيق أحدث المنظومات العالمية في التحكم والسيطرة على شبكة الكهرباء؛ بما يضمن التعرف الفوري على الأعطال والمشكلات الفنية والتعامل معها بحسم في غضون دقائق معدودة، لتأمين استمرارية التيار الكهربائي وعدم انقطاعه عن المواطنين.

الصناعة وزير الصناعة مدبولي وزارة الصناعة

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