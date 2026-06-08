أحمد سعد: محمد رمضان رقم 1 بفارق كبير.. وشيرين صاحبة صوت استثنائي وعلاقتي بزوجتي مستمرة

أدلى الفنان أحمد سعد بعدد من التصريحات اللافتة خلال ظهوره في برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، حيث تحدث بصراحة عن نجوم الوسط الفني وحياته الشخصية، مؤكدًا أن الجمهور هو صاحب الكلمة الأخيرة في تقييم الفنانين.

وأشاد سعد بنجاح الفنان محمد رمضان، واصفًا إياه بأنه "رقم 1 بفارق كبير"، كما تحدث عن مكانة الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنية، وعلاقته بزوجته علياء بسيوني، إلى جانب تعليقه على الجدل المثار حول إطلالاته الأخيرة واختياراته الفنية والشخصية.

محمد رمضان رقم 1 بفارق كبير

وقال أن الجمهور هو الحكم الأول والأخير على نجاح أي فنان، مشيرا إلى أن أي فنان يصف نفسه بأنه “رقم 1” لا يمكنه أن يفرض هذا الوصف على الجمهور، والتقييم الحقيقي يأتي من تفاعل الناس ومحبتهم.

وأوضح أن الفنان محمد رمضان يحتل مكانة بارزة في الساحة الفنية ويُعد “رقم 1 بفارق كبير”، ويتمتع بأسلوب خاص.

تقديم المحتوى الذي يؤمن به لجمهوره

وتابع أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوب العباد وأعمالهم، مؤكدًا أن تركيزه الأساسي ينصب على عمله الفني وتقديم المحتوى الذي يؤمن به لجمهوره، بعيدًا عن الدخول في جدل أو أحكام على الآخرين.

شيرين صوتها مميز والناس بتحبها دائما

وأكد الفنان أحمد سعد، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، لديها جمهور دائمًا ما يتفاعل مع أعمالها ويحب صوتها المميز.

وأضاف إن شيرين تحظى بمحبة واسعة من الجمهور، وأن أي عمل تقدمه عادة ما يلقى قبولًا كبيرًا نظرًا لخصوصية صوتها وقدرتها على الوصول إلى المستمعين.

الأغنيات الأكثر تأثيرًا ونجاحًا.

وتابع الفنان أحمد سعد، أن أغنية “تباعًا تباعًا” ليست من أبرز أو أقوى أعمال شيرين مقارنةً بمشوارها الفني، مؤكدا أن مسيرتها تضم العديد من الأغنيات الأكثر تأثيرًا ونجاحًا.

علاقته بزوجته علياء بسيوني

ولفت إلى أن زوجته علياء بسيوني، شخصية محترمة وأم مميزة لأبنائه، مشيرا إلى أن مكانتها في حياته لا تزال كما هي.

وقال أن المنشور الذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي جاء في ظل ظروف انفعالية، موضحًا أن علياء لا تزال زوجته حتى الآن، وأن العلاقة بينهما مستمرة.



أحمد سعد يعلق على إطلالته الأخيرة

وأكد أنه لا يرى أي مخالفة في المظهر الذي يظهر به، لافتًا إلى أنه أجرى تغييرًا في شكل منطقة الذقن؛ من خلال اعتماد أسلوب التجديل (الضفائر)، باعتباره جزءًا من إطلالته الشخصية والفنية.



الملابس جزء من شخصيتي الفنية

وأوضح الفنان أحمد سعد، أن ألبومه الجديد يُعد من أهم الألبومات التي قدمها خلال مسيرته الفنية، مشيرًا إلى أنه بذل فيه جهدًا كبيرًا ويعتبره محطة مميزة في مشواره الغنائي.

وتابع أن اختياراته للملابس ترتبط بطبيعة عمله كفنان، مؤكدًا أن الأزياء تمثل جزءًا من الصورة الفنية التي يقدمها للجمهور، مضيفًا أنه لو لم يكن يعمل في مجال الغناء لكان اختار نمطًا مختلفًا من الملابس.

جزءًا من إطلالته الشخصية والفنية.

وأشار إلى أنه لا يرى أي مخالفة في المظهر الذي يظهر به، لافتًا إلى أنه أجرى تغييرًا في شكل منطقة الذقن من خلال اعتماد أسلوب التجديل (الضفائر)، باعتباره جزءًا من إطلالته الشخصية والفنية.