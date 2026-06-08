أحمد سعد: الجمهور الحكم الحقيقي ومحمد رمضان رقم 1 بفارق كبير

أكد الفنان أحمد سعد، أن الجمهور هو الحكم الأول والأخير على نجاح أي فنان، مشيرا إلى أن أي فنان يصف نفسه بأنه “رقم 1” لا يمكنه أن يفرض هذا الوصف على الجمهور، والتقييم الحقيقي يأتي من تفاعل الناس ومحبتهم.

وقال أحمد سعد، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية "إم بي سي، أن الفنان محمد رمضان يحتل مكانة بارزة في الساحة الفنية ويُعد “رقم 1 بفارق كبير”، ويتمتع بأسلوب خاص.

تقديم المحتوى الذي يؤمن به لجمهوره

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوب العباد وأعمالهم، مؤكدًا أن تركيزه الأساسي ينصب على عمله الفني وتقديم المحتوى الذي يؤمن به لجمهوره، بعيدًا عن الدخول في جدل أو أحكام على الآخرين.