لا تزال في حياتي.. أحمد سعد يحسم الجدل حول علاقته بزوجته علياء بسيوني

أكد الفنان أحمد سعد، أن زوجته علياء بسيوني، شخصية محترمة وأم مميزة لأبنائه، مشيرا إلى أن مكانتها في حياته لا تزال كما هي.

وقال أحمد سعد، خلال لقائه مع برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن المنشور الذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي جاء في ظل ظروف انفعالية، موضحًا أن علياء لا تزال زوجته حتى الآن، وأن العلاقة بينهما مستمرة.



أحمد سعد يعلق على إطلالته الأخيرة

وأشار إلى أنه لا يرى أي مخالفة في المظهر الذي يظهر به، لافتًا إلى أنه أجرى تغييرًا في شكل منطقة الذقن؛ من خلال اعتماد أسلوب التجديل (الضفائر)، باعتباره جزءًا من إطلالته الشخصية والفنية.