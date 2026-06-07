أحمد سعد: ألبومي الجديد من أهم أعمالي والملابس جزء من شخصيتي الفنية

أكد الفنان أحمد سعد، أن ألبومه الجديد يُعد من أهم الألبومات التي قدمها خلال مسيرته الفنية، مشيرًا إلى أنه بذل فيه جهدًا كبيرًا ويعتبره محطة مميزة في مشواره الغنائي.

وقال أحمد سعد، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن اختياراته للملابس ترتبط بطبيعة عمله كفنان، مؤكدًا أن الأزياء تمثل جزءًا من الصورة الفنية التي يقدمها للجمهور، مضيفًا أنه لو لم يكن يعمل في مجال الغناء لكان اختار نمطًا مختلفًا من الملابس.

جزءًا من إطلالته الشخصية والفنية.

وأشار إلى أنه لا يرى أي مخالفة في المظهر الذي يظهر به، لافتًا إلى أنه أجرى تغييرًا في شكل منطقة الذقن من خلال اعتماد أسلوب التجديل (الضفائر)، باعتباره جزءًا من إطلالته الشخصية والفنية.