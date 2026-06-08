بشرى للمواطنين.. تراجع أسعار الطماطم ينعش الأسواق وتوقعات بمزيد من الانخفاض

بعد أسابيع من التقلبات السعرية التي أثقلت كاهل المستهلكين، بدأت أسعار الطماطم في استعادة توازنها داخل الأسواق، مسجلة تراجعًا ملحوظًا في مختلف المحافظات. ويأتي هذا الانخفاض مدعومًا بزيادة المعروض وتحسن حركة التداول بين أسواق الجملة والتجزئة، مما يعكس عودة الاستقرار التدريجي إلى واحدة من أهم السلع الغذائية على موائد المصريين.

انخفاض ملموس في أسعار التجزئة

وشهدت أسواق التجزئة خلال الأيام الحالية تراجعًا جديدًا في أسعار الطماطم، حيث تراوح سعر الكيلو بين 20 و30 جنيهًا، مقارنة بمستويات تراوحت بين 25 و35 جنيهًا خلال نهاية الأسبوع الماضي. ويعكس هذا التراجع تحسنًا في وفرة المعروض، إلى جانب توازن نسبي بين العرض والطلب بعد فترة من الارتفاعات المؤقتة التي شهدتها الأسواق.

كما امتد الانخفاض إلى السلاسل التجارية الكبرى والمحال الغذائية، التي بدأت في طرح كميات أكبر من المنتج بأسعار أقل، ما ساهم في زيادة المنافسة وتخفيف الضغوط السعرية على المستهلكين.

العروات الزراعية الجديدة تقود موجة الهبوط

ويرجع خبراء السوق الانخفاض الحالي إلى بدء تدفق إنتاج العروات الزراعية الجديدة إلى الأسواق المركزية، وهو ما أدى إلى زيادة الكميات المتاحة من الطماطم بشكل ملحوظ. وتعد هذه العروات من العوامل الرئيسية التي تسهم سنويًا في استقرار الأسعار، خاصة مع دخول كميات كبيرة من الإنتاج إلى منافذ البيع في توقيت متزامن.

وتشير المؤشرات السوقية إلى أن الأسواق تستعد لموجة جديدة من التراجعات خلال الأيام المقبلة، مع استمرار طرح المحصول الجديد بكثافة، الأمر الذي يعزز من فرص وصول الأسعار إلى مستويات أكثر ملاءمة للمستهلكين.

توقعات بمزيد من الانخفاض خلال النصف الثاني من الشهر

وتتوقع تقديرات السوق أن تواصل أسعار الطماطم مسارها النزولي خلال الفترة المقبلة، لتستقر عند مستويات تقل عن 15 جنيهًا للكيلو الواحد خلال النصف الثاني من الشهر الجاري. ويُنتظر أن ينعكس هذا التراجع بشكل إيجابي على ميزانيات الأسر المصرية، خاصة في ظل اعتماد الطماطم كعنصر أساسي في إعداد العديد من الوجبات اليومية.

كما أن انخفاض أسعار الطماطم قد يسهم في تهدئة أسعار عدد من المنتجات الغذائية المرتبطة بها، سواء في المطاعم أو الصناعات الغذائية، بما يدعم استقرار سوق الخضروات بشكل عام.

يبدو أن الأسواق بدأت تجني ثمار زيادة الإنتاج الزراعي وتحسن معدلات الإمداد، مع عودة الطماطم إلى مسارها الطبيعي بعد موجة ارتفاعات مؤقتة. ومع استمرار تدفق العروات الجديدة، تزداد التوقعات بتراجع الأسعار إلى مستويات أكثر استقرارًا، وهو ما يمنح المستهلكين قدرًا من الارتياح ويعزز حالة التوازن داخل أسواق الخضروات خلال الفترة المقبلة.