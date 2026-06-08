اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

شهدت شوارع مدينة كرج الإيرانية خلال الأيام الماضية انتشار ملصقات مجهولة المصدر أثارت حالة واسعة من الجدل والتساؤلات بين المواطنين، بعدما تضمنت إعلانًا غير مألوف يتعلق بالبحث عن مجتبى خامنئي.

مكافأة رمزية للعثور على مجتبى خامنئي

وعرضت الملصقات مكافأة مالية قدرها مليون تومان إيراني، أي ما يعادل نحو 5 دولارات أمريكية، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى مكان وجود مجتبى خامنئي، كما تضمنت صورته وبعض البيانات الشخصية المرتبطة به.

إشارة إلى آخر ظهور

وذكرت الملصقات أن آخر ظهور معروف لمجتبى خامنئي كان داخل مقر القيادة في العاصمة طهران، ما زاد من حالة الفضول حول طبيعة الإعلان والجهة التي تقف وراءه

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