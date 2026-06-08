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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رسميًا أول يوليو.. صرف النسبة السنوية لزيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026
زيادة المعاشات 2026
عبد العزيز جمال

ارتفعت معدلات بحث عدد كبير من أصحاب المعاشات حول موعد زيادة المعاشات وصرف مستحقات شهر يوليو 2026 المقبل، التي من المقرر صرفها مع مطلع شهر يوليو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري، وسط ترقب لتطبيق الزيادة السنوية الجديدة.

ويأتي الاهتمام بـ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالتزامن مع تطبيق الزيادة السنوية التي ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات مع الزيادة اعتبارًا من أول يوليو.
 

موعد صرف معاشات شهر يوليو

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 رسميًا

تُصرف معاشات شهر يوليو 2026 لأصحاب المعاشات ابتداءً من 1 يوليو المقبل، كما هو المعتاد في صرف المعاشات يوم 1 من كل شهر، وذلك وفقًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

 ويأتي هذا الموعد متزامنًا مع تطبيق الزيادة السنوية الجديدة التي تبدأ مع أول يوليو من كل عام.

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2026

يستطيع أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يوليو 2026 ابتداءً من يوم 1 يوليو 2026 من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصراف الآلي للبنوك: المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- مكاتب البريد المصري: والمنتشرة في جميع المحافظات.

- منافذ فوري: المنتشرة في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

- بطاقة ميزة: عبر ماكينات الصراف الآلي المدعومة.

- المحافظ الإلكترونية: الخاصة بالبنوك وشركات الاتصالات.

زيادة المعاشات يوليو 2026.. 15% بحد أقصى

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نسبة زيادة المعاشات الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل هيئة التأمينات بعد إكمال الدراسات الاكتوارية، فاعتبارًا من موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026، يتم زيادة المعاشات بنسبة لا تزيد عن 15% كحد أقصى، وفقًا لأحكام القانون.
 

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الحد الأدنى والأقصى للمعاش بعد الزيادة

أعلن جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 ارتفع إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما وصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه سابقًا.

ومع تطبيق زيادة يوليو، ستشهد هذه الأرقام ارتفاعًا إضافيًا بنسبة تصل إلى 15% إذا تم إعلان النسبة رسميًا خلال الأيام المقبلة.

رابط الاستعلام عن المعاشات

يمكن للمستفيد من المعاشات الاستعلام عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 والرقم التأميني الخاص به من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يوفر الموقع خدمات متعددة تشمل:

- الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة.

- معرفة مواعيد الصرف الدقيقة.

- تحديث البيانات الشخصية.

- تقديم شكاوى أو استفسارات.

عقوبات التهرب والتلاعب ببيانات التأمينات

على جانب آخر، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 مجموعة من العقوبات الصارمة لمواجهة مخالفات التهرب التأميني والتلاعب في بيانات العاملين، بهدف حماية حقوق المؤمن عليهم وضمان التزام أصحاب الأعمال بتطبيق أحكام القانون بشكل كامل.

رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني هو أقل مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة أو الهيئة على الموظف، أما الحد الأقصى فهو أعلى مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة ويترتب على رفع الحد الأدنى للتأمين على الموظف زيادة قيمة المعاش الخاص بعد انتهاء مدة خدمته.

ويستفيد من رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني من انتهت خدمته في 1 يناير 2026 أو بعد ذلك، ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يُسهم في تحسين مستوى المعاشات.
 

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نصائح لأصحاب المعاشات قبل موعد الصرف

- تحديث البيانات: تأكد من تحديث بياناتك في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- التوجه المبكر: يفضل صرف المعاش بعد انتهاء الأيام الأولى لتجنب الزحام.

- استخدام البطاقات: استخدم بطاقة ميزة أو المحافظ الإلكترونية لتسهيل الصرف.

- المتابعة الدورية: تابع الموقع الرسمي للهيئة لمعرفة أي تحديثات عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026.

- التواصل مع الهيئة: في حالة وجود أي مشكلة، اتصل بخدمة عملاء الهيئة.

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