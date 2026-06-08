إطلاق 11 صاروخ إيراني على مواقع هامة في إسرائييل.. كريمة عوض تكشف التداعيات

قالت الإعلامية كريمة عوض، إن الاستفزازات التي حذرنا منها تجاه إيران بدأت تظهر نتائجها على أرض الواقع، الرد الإيراني كان متوقعاً بعد الضربات الإسرائيلية على بيروت وضرب الولايات المتحدة لمسيرتين إيرانيتين، ما شكل نذيراً برد فعل من طهران".

وأوضحت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إيران أطلقت 11 صاروخاً على مواقع هامة داخل الأراضي الإسرائيلية، مؤكدة أن هذا الرد جاء في سياق الحفاظ على التوازن الاستراتيجي ورفض التدخلات الأجنبية في المنطقة.

وأضافت كريمة عوض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كل من نتنياهو وإيران العودة إلى طاولة المفاوضات، موضحة أن الحوثيين أعلنوا إغلاق الملاحة في مضيق باب المندب بعد الضربات الإيرانية وأطلقوا صواريخ تجاه إسرائيل، في خطوة تصعيدية مرتبطة بالأحداث الأخيرة.

وشددت كريمة عوض على أن ترامب وجه تنبيهاً عاجلاً بضرورة توقف أي هجمات من الجانب الإسرائيلي أو الإيراني، مشيرة إلى حدوث استجابة من الطرفين، ومتسائلة عما كانت الوسائل أو الرسائل التي استخدمها لإقناع الطرفين بوقف التصعيد