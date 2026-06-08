تعليق ناري من أحمد موسى على الضربة الإيرانية ومكاسب أمريكا من هرمز

علق الإعلامي أحمد موسى، على أخر تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، مشيرا إلى أن هناك تطورات هامة أمس الأحد.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن :"إيران بتقول ضربنا دفعة من الصواريخ واسرائيل بتقول أنها تعترض ومحدش شاف حاجة والموضوع طلع حاجة بسيطة.. وضربة علشان يصحصح المفاوضات اللي نايمه.. والصواريخ ليس لها أي تأثير".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن :"أمريكا تبيع البترول بمليارات الدولارات ودخلت الخزانة الأمريكية خلال الشهور الماضية.. والحصار على مضيق هرمز خانق للعالم كله وأمريكا المستفيد الأول ببيع النفط".

