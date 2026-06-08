واشنطن تتحرك عسكريًا.. استهداف سفينة في طريقها إلى الموانئ الإيرانية

هاجمت الولايات المتحدة سفينة خاضعة للعقوبات قبالة سواحل عُمان اليوم الاثنين، بعد محاولتها الاقتراب من ميناء إيراني، وفقًا لما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية في بيان لها اليوم الاثنين: "عطّلت القوات الأمريكية ناقلة نفط فارغة في خليج عُمان، في 8 يونيو، بعد أن انتهكت السفينة الحصار المفروض على إيران بمحاولتها الإبحار إلى ميناء إيراني"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وفي وقت سابق، ذكرت نقابة البحارة الهندية، التي ينتمي إليها طاقم السفينة، أن 24 بحارًا هنديًا كانوا على متنها في محنة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على السفينة، ناقلة النفط "ماريفكس"، في ديسمبر الماضي، في إطار العقوبات المفروضة على إيران.

وفي نص مكالمة الاستغاثة التي أُرسلت من الناقلة، أفاد الطاقم بوجود حريق على متنها، إثر ما وصفوه بأنه "هجوم من البحرية الأمريكية".

جاء في نص مكالمة استغاثة حصلت عليها شبكة CNN: "نحن نحترق على متن السفينة، وهي تغرق.. هجوم للبحرية الأمريكية، صاروخ استهدف غرفة المحركات.. أرجوكم ساعدونا.. نحن نحترق على متن السفينة... طاقمها مكون من 24 فرداً، جميعهم من الهند".

وأشارت المكالمة أيضاً إلى اشتعال النيران في أحد قوارب النجاة.