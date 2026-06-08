ضربة دبلوماسية لطهران.. عقوبات أوروبية ضد إيران بسبب مضيق هرمز

أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الدول الأعضاء فرضت عقوبات على إيران؛ بسبب "تقييد حركة الملاحة البحرية" في مضيق هرمز، مشيرةً إلى أن طائرات طهران المسيّرة تُهدد سلامة مرور السفن التجارية الراغبة في عبور هذا الممر المائي الحيوي.

وكتبت كالاس، في منشور على منصة “إكس”: “أكد الوزراء بوضوح أن تصرفات إيران غير مقبولة، وردًا على ذلك، فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم في بروكسل، عقوبات على إيران بسبب تقييد حركة الملاحة البحرية في المضيق، وهذه هي المرة الأولى التي يُطبق فيها الاتحاد الأوروبي نظام العقوبات الجديد الخاص بحرية الملاحة”.

وشنّت إيران موجات من الهجمات على إسرائيل، اليوم الإثنين، وردّت تل أبيب بشن غارات على وسط وغرب إيران، سُمعت دويّ انفجارات في العاصمة طهران، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، شنّ هجوم صاروخي على مصنع للبتروكيماويات في مدينة حيفا شمال إسرائيل؛ رداً على غارات إسرائيلية استهدفت مصنع كارون للبتروكيماويات في مدينة ماهشهر، الواقعة في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

جاء هذا التصعيد في الصراع؛ بعد أن شنّت إسرائيل هجوماً على الضواحي الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، يوم الأحد، فيما اعتبرته طهران انتهاكاً لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.