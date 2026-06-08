إيران: الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة 15 شخصا

أفادت المنظمة الوطنية للطوارئ الطبية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن غارات إسرائيلية على إيران يوم الاثنين أسفرت عن إصابة 15 شخصاً على الأقل.

وأوضحت المنظمة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن.

ولم يحدد البيان ما إذا كان المصابون مدنيين أم عسكريين، مشيراً إلى أن 14 منهم من مدينة ماهشهر في محافظة خوزستان، بينما المصاب الخامس عشر من طهران.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وقف الدراسة حتى يوم الأربعاء، خوفا من احتمالية شن إيران هجوما جديدا، بعد الاشتباكات التي جرت خلال الساعات الماضية والتي بدأت بشن هجوم صاروخي ضد تل أبيب.

وكتب وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، في منشور على منصة "إكس" ظهر اليوم، أن المدارس لن تفتح أبوابها يوم الثلاثاء.

وأوضح كيش أن وزارة التعليم تهدف إلى إعادة فتح الفصول الدراسية يوم الأربعاء، وفقًا لإرشادات تضمن حصول الطلاب على أماكن إقامة آمنة.