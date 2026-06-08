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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العرب يواصلون التنسيق مع أوروبا تمهيدا لقمة عمّان الوزارية.. تفاصيل

العرب يواصلون التنسيق مع أوروبا تمهيدا لقمة عمّان الوزارية
العرب يواصلون التنسيق مع أوروبا تمهيدا لقمة عمّان الوزارية
الديب أبوعلي

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، اجتماعا تنسيقيا عربيا ثالثا على مستوى المندوبين الدائمين لدى الجامعة، وذلك بمقر الأمانة العامة في القاهرة، لمناقشة واستكمال التحضيرات والترتيبات الجارية الخاصة بعقد الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس، المقرر انعقاده في العاصمة الأردنية عمّان يومي 22 و23 يونيو 2026.

وترأس الاجتماع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، أمجد العضايلة، باعتبار الأردن الدولة المضيفة للاجتماع الوزاري المرتقب، فيما ترأس وفد الأمانة العامة السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات التنظيمية واللوجستية للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس، إلى جانب مناقشة مشروع الإعلان الذي من المقرر اعتماده خلال أعمال الاجتماع، وذلك في إطار التنسيق العربي المشترك وتوحيد المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول الأعمال العربي الأوروبي.

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