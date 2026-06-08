الهدف النهائي يقترب.. باكستان تكشف مفاجأة بشأن اتفاق أمريكا وإيران

دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، يوم الاثنين إلى ضبط النفس بعد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، التي اشتعلت مجددا في وقت سابق.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، إن التصعيد الأخير في العنف في الشرق الأوسط هو تذكير صارخ بمخاطر الهدنة الهشة والعواقب غير القابلة للتحمل التي قد تؤدي إليها.

وأضاف شريف عبر حسابه بمنصة “إكس”: نحن ونحن نعمل بجد وتفانٍ، مع إخواننا وشركائنا، لإيجاد حل دبلوماسي سلمي للنزاع، وخاصة عندما يكون الهدف النهائي على وشك التحقيق، فنحن نحث بصدق جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس ومنح السلام فرصة أكبر قليلاً.

وأكد "فلنستمر في البقاء على طريق السلام والدبلوماسية اللذين يحملان آفاقًا مشرقة للنجاح بدلاً من العنف والتدمير!".

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع في ختام اجتماع المجلس الوزاري الأمني: "بناءً على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نوقف الضربات على إيران".

وأضاف: "نواصل عملياتنا في لبنان بكامل قوتنا، وفقًا لمبدأ أنه إذا أطلقوا النار باتجاه المستوطنات، فسنضرب الضاحية، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وقف الدراسة حتى يوم الأربعاء، خوفا من احتمالية شن إيران هجوما جديدا، بعد الاشتباكات التي جرت خلال الساعات الماضية والتي بدأت بشن هجوم صاروخي ضد تل أبيب.

وكتب وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، في منشور على منصة "إكس" ظهر اليوم، أن المدارس لن تفتح أبوابها يوم الثلاثاء.

وأوضح كيش أن وزارة التعليم تهدف إلى إعادة فتح الفصول الدراسية يوم الأربعاء، وفقًا لإرشادات تضمن حصول الطلاب على أماكن إقامة آمنة.