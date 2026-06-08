لافروف: واشنطن لا تبدي أي اهتمام بالعودة للتفاهمات المتعلقة بحل النزاع الأوكراني

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تبدي أي اهتمام بالعودة إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج، خلال القمة التى عقدت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا في 15 أغسطس 2025، لبحث سبل حل النزاع الأوكراني.

وأعرب لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البنجلادشي خليل الرحمن عقب محادثاتهما في موسكو، اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، عن تطلعه بألا تتكرر تجربة الإخفاقات السابقة، عندما رفض الغرب تنفيذ الاتفاقيات التي أيدها، فيما يتعلق باتفاقيات ألاسكا التي توصل إليها الرئيسان بوتين وترامب بشأن التسوية في أوكرانيا.

وتابع أن الشركاء الأمريكيين لم يبدوا، أي اهتمام بهذا الأمر حتى الآن، مشيرا إلى تأكيد الرئيس بوتين، وعلى مستويات أخرى أيضا، استعداد روسيا للالتزام بالتفاهمات التي تم توضيحها بشكل جلي خلال اجتماع أنكوريج.

كما عبر لافروف عن قلق الجانب الروسي، إزاء تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في جلسات استماع بالكونجرس بأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تكون وسيطا لأنها تدعم أوكرانيا، مضيفا "من الصعب الآن حتى التعليق بأي شكل من الأشكال على آفاق المفاوضات".

وأكد وزير الخارجية الروسي أن الدعوات إلى التفاوض تتناقض مع استمرار بعض الدول الأوروبية في توقيع اتفاقيات لتزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى، مستشهدا على ذلك بتوقيع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع زيلينسكي وثيقة بشأن الدعم الاستراتيجي، تضمنت اتفاقا يقضي بتزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية لضرب عمق الأراضي الروسية.

ودعا لافروف إلى التعامل بجدية تامة مع التصريحات الأخيرة للرئيس فلاديمير بوتين، والتي أكد فيها أن مجريات الأمور الحالية لا تعتمد على المسارات التفاوضية، بل تتركز بشكل كامل على ما يحققه جنود القوات المسلحة الروسية على الجبهة.