فرض معادلة جديدة.. أول تعليق من نتنياهو على هجمات إيران وحزب الله

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين إن "إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة علينا، وهذا أمر لا يُطاق ولا يُقبل بالنسبة لي".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، في أول كلمة له منذ استئناف الضربات بين تل أبيب وطهران "لقد ظنوا أنهم سيطلقون النار من الأراضي اللبنانية والإيرانية باتجاه إسرائيل، وأننا لن نتحرك، هذا لم يحدث ولن يحدث، ليس في عهدي".

وأوضح نتنياهو أنه : "في الوقت الراهن، هذه الجبهة تحت السيطرة. إذا ارتكب النظام الإيراني خطأً وهاجمنا مجدداً، فسوف نرد بقوة".

وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الاثنين أن أي محاولة إيرانية لربط طهران بلبنان، ستواجه بقوة كبيرة تفوق ما جرى أمس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "نرفض بشكل قاطع تهديدات إيران، أي محاولة إيرانية لربط لبنان بإيران ومهاجمة إسرائيل ستُقابل بقوة كبيرة كما حدث بالأمس"، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأضاف: "أي هجوم على المستوطنات الشمالية سيؤدي إلى ضربة في الضاحية، وسيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في لبنان ضد تنظيم حزب الله".