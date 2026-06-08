إسرائيل تتوعد إيران وحزب الله: الرد المقبل سيكون أقسى

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الاثنين أن أي محاولة إيرانية لربط طهران بلبنان، ستواجه بقوة كبيرة تفوق ما جرى أمس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "نرفض بشكل قاطع تهديدات إيران، أي محاولة إيرانية لربط لبنان بإيران ومهاجمة إسرائيل ستُقابل بقوة كبيرة كما حدث بالأمس"، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأضاف: "أي هجوم على المستوطنات الشمالية سيؤدي إلى ضربة في الضاحية، وسيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في لبنان ضد تنظيم حزب الله".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني ​​مساء اليوم الساعة التاسعة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من نتنياهو بشأن تجدد القتال مع إيران منذ بدايته أمس.

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق أنه أطلق وابلاً من الصواريخ على آليات وجنود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان صباح اليوم رداً على "انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار وهجماتها على قرى في جنوب لبنان".

ويواجه نتنياهو ضغوطاً داخلية لمواصلة ضرباته على لبنان وتقويض قدرة حزب الله على شن هجمات انتقامية ضد إسرائيل، إلا أنه في مأزق حقيقي إذ تطالبه الولايات المتحدة بوقف الهجوم العسكري لأنه يعرقل محادثات السلام بين واشنطن وإيران.