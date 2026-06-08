إيران ترفع جميع القيود على الطيران بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، برفع القيود على الطيران في البلاد، وعودة المجال الجوي إلى وضعه الطبيعي.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطارات الإيرانية حتى إشعار آخر، وسط مخاوف من هجمات إسرائيلية أخرى.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف الهجمات على إيران، مهدداً باستئنافها؛ في حال شنّت إيران هجوماً جديداً.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، في أول كلمة له منذ استئناف الضربات بين تل أبيب وطهران: "لقد ظنوا أنهم سيطلقون النار من الأراضي اللبنانية والإيرانية باتجاه إسرائيل، وأننا لن نتحرك، هذا لم يحدث ولن يحدث، ليس في عهدي".

وأوضح نتنياهو: "في الوقت الراهن، هذه الجبهة تحت السيطرة، إذا ارتكب النظام الإيراني خطأً وهاجمنا مجدداً، فسوف نرد بقوة".

وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، البوم الإثنين، أن أي محاولة إيرانية لربط طهران بلبنان، ستواجه بقوة كبيرة تفوق ما جرى أمس.