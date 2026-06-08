يديعوت أحرونوت: 33 إسرائيليا يموتون يوميا.. اعرف السبب

كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الاثنين عن وفاة 33 إسرائيليا يوميا، بسبب عادة تدخين السجائر.

تدخين السجائر في إسرائيل

وأوضح تقرير وزارة الصحة الإسرائيلية، حول التدخين لعام 2025 أن وفاة 33 شخصًا يوميًا في إسرائيل بسبب التدخين، يمثل معدل تدخين أعلى بكثير من متوسط ​​دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقا لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأشار التقرير إلى أنه ولأول مرة، يجرب عدد أكبر من المراهقين السجائر الإلكترونية مقارنةً بالسجائر العادية.

وفي تقرير سابق، لوزارة الصحة الإسرائيلية، نشر في 2022 قُدر معدل التدخين بين الإسرائيليين الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا فأكثر في عام 2014 بنحو 19.8% من السكان البالغين.

الوفاة بسبب التدخين في إسرائيل

وتُعدّ معدلات التدخين أعلى بين الرجال (27.3%) منها بين النساء (12.6%)، حيث يعد تدخين السجائر في إسرائيل، عامل الخطر الأهم للأمراض والوفيات التي يُمكن الوقاية منها، ويُسبّب التدخين السرطان، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، وأمراض الرئة. ويرتبط تدخين الوالدين بنتائج وخيمة على الرضع، مثل الولادة المبكرة، ووفيات الرضع، وانخفاض الوزن عند الولادة، ومتلازمة موت الرضع المفاجئ.

يتولى المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها (NCDC) مسؤولية رصد وضع التدخين في إسرائيل من خلال جمع البيانات المتعلقة بالتدخين ومعالجتها ونشرها.

ويتم جمع البيانات عن السكان البالغين في إسرائيل من خلال مسوحات صحية دورية تُجريها وحدة المسوحات الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، ينشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بيانات التدخين التي تجمعها منظمات أخرى من فئات سكانية مختلفة (مثل الجيش الإسرائيلي).