لغز "الباليستي" المنطلق من اليمن.. السعودية تكشف تفاصيل سقوط صاروخ على حدودها

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، يوم الاثنين أن التحقيقات التي جرت بشأن إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، واختفائه قرب حدود المملكة، كان يستهدف دولة أخرى.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، بأنه وإلحاقًا للبيان الصادر مساء اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026 بشأن إطلاق صاروخ باليستي من اليمن واختفائه بالقرب من الحدود، فقد أظهرت نتائج التحقيقات والمراجعة الفنية أن إطلاق الصاروخ كان باتجاه دولة إقليمية.

وأضاف بيان الدفاع السعودية، أنه لأسباب فنية تتعلق بالصاروخ الباليستي فقد أخفق وانحرف عن مساره، ما أعطى مؤشرات غير دقيقة عن وجهة الاستهداف، حيث سقط في منطقة خالية بالقرب من الحدود السعودية اليمنية.

وفي وقت سابق، نفت وزارة الدفاع السعودية،تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية بمحافظة الخرج للاستهداف، مؤكدة أن صفارات الإنذار بمحافظة الخرج فجر اليوم كان إجراء احترازيا نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن.