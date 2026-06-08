قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متابعة مكثفة في امتحان الرياضيات البحتة للقسم العلمي بالثانوية الأزهرية
مدرب منتخب إنجلترا يثير الجدل بشأن بيلينجهام قبل انطلاق كأس العالم
تشكيل المصري لمواجهة إنبي في الدور النهائي لكأس عاصمة مصر
مفتي الجمهورية: نشر الوعي وتصحيح المفاهيم ضرورة وطنية لمواجهة الفتن والتحديات
عازمون على إسعاد الجماهير.. حسام حسن: تمثيل مصر في كأس العالم لاعبًا ومدربًا شرف كبير
لغز "الباليستي" المنطلق من اليمن.. السعودية تكشف تفاصيل سقوط صاروخ على حدودها
1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو احتجاز شخص داخل محل بالمعادي
ما موقف الامتحانات؟... تفاصيل قرار إجازة رأس السنة الهجرية 2026
رئيس الوزراء يشهد اتفاقيتي تشغيل وشراء الطاقة لمحطة رياح جبل الزيت بقيمة 420 مليون دولار
تحديد المركز الثالث بكأس العاصمة.. شوط أول سلبى بين زد ووادى دجلة
رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه لدعم قوة السوق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لغز "الباليستي" المنطلق من اليمن.. السعودية تكشف تفاصيل سقوط صاروخ على حدودها

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي
قسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، يوم الاثنين أن التحقيقات التي جرت بشأن إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، واختفائه قرب حدود المملكة، كان يستهدف دولة أخرى.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، بأنه وإلحاقًا للبيان الصادر مساء اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026 بشأن إطلاق صاروخ باليستي من اليمن واختفائه بالقرب من الحدود، فقد أظهرت نتائج التحقيقات والمراجعة الفنية أن إطلاق الصاروخ كان باتجاه دولة إقليمية.

وأضاف بيان الدفاع السعودية، أنه لأسباب فنية تتعلق بالصاروخ الباليستي فقد أخفق وانحرف عن مساره، ما أعطى مؤشرات غير دقيقة عن وجهة الاستهداف، حيث سقط في منطقة خالية بالقرب من الحدود السعودية اليمنية.

وفي وقت سابق، نفت وزارة الدفاع السعودية،تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية بمحافظة الخرج للاستهداف، مؤكدة أن صفارات الإنذار بمحافظة الخرج فجر اليوم كان إجراء احترازيا نتيجة إطلاق صاروخ  من اليمن.

الباليستي اليمن السعودية إطلاق صاروخ باليستي وزارة الدفاع السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

مباراة الأهلي والزمالك للناشئين

الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

الطماطم

كيلو الطماطم ينخفض 55 جنيها.. الزراعة تحدد موعد الارتفاعات الجديدة

بالصور

بتنام الساعة كام.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

هل الغيرة دليل حب؟ خبراء يجيبون

هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يوميًا في الصيف؟

البطخ
البطخ
البطخ

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد