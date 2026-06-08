فيديو مفبرك بالـAI لرئيس وزراء لبنان.. بيروت تكشف الحقيقة وتحذر من التضليل

أصدرت الحكومة اللبنانية، اليوم "الاثنين" بيانا بشأن تداول فيديو مفبرك لرئيس الوزراء نواف سلام، حول الخرق الإيراني الإسرائيلي لوقف إطلاق النار.

وقالت رئاسة الوزراء اللبنانية، إنه يتم التداول بفيديو مُفبرك ومُنشأ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تحت عنوان: "كلمة نواف سلام بعد خرق إيران وإسرائيل وقف إطلاق النار"، على حسابات منصة MLGA التي تقوم بتوليد فيديوهات عالية الدقة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف البيان "يهم رئاسة مجلس الوزراء اللبناني أن توضح أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام لم يُدلِ بأي تصريح من هذا النوع، وأن الفيديو المتداول مزيّف ولا يمتّ إلى الواقع بصلة".

وأشار البيان إلى أن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني يتابع مع شركات التواصل الاجتماعي مسألة الفيديوهات المزيّفة التي تُنشر عبر هذه المنصات، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

ودعت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخّي الدقة، والتحقق من صحة المعلومات، واعتماد المصادر الرسمية حصرًا للحصول على الأخبار والمواقف الصادرة عن سلام ورئاسة مجلس الوزراء.