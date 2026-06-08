الخارجية: مد العمل في بعض مكاتب التصديقات للتيسير على المواطنين

قررت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مد فترات العمل في بعض مكاتب التصديقات؛ للتيسير على المواطنين.

وأوضحت أن تطبيق القرار سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد 14 يونيو 2026، لتكون من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 مساء من الأحد إلى الخميس، وكذلك العمل يوم السبت من كل أسبوع من الساعة 10 صباحاً وحتى 1 ظهراً، في المكاتب التالية:

١- مكتب تصديقات أحمد عرابي (96 شارع أحمد عرابي- المهندسين- محافظة الجيزة).

٢- مكتب تصديقات المريلاند (نهاية سور حديقة المريلاند- مصر الجديدة- محافظة القاهرة).

٣- مكتب تصديقات 6 أكتوبر (الحي السابع- جامعة 6 أكتوبر- محافظة الجيزة).

٤- مكتب تصديقات سموحة (مبنى مديرية الإسكان والمرافق- سموحة- محافظة الإسكندرية).

٥- مكتب تصديقات سان استيفانو (عمارة الأوقاف- سان استيفانو- محافظة الإسكندرية).

٦- مكتب تصديقات المنيا (مجلس مدينة المنيا- محافظة المنيا).

مكاتب تصديقات الخارجية تعمل بالمواعيد الرسمية (لا يشملها القرار)

ونوهت الوزارة بعناوين باقي مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية، والتي سيكون العمل بها “وفقاً لمواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس”، وتشمل:

١- مكتب تصديقات العاصمة الجديدة (امام مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة).

٢- مكتب تصديقات الجامعة البريطانية (مدينة الشروق- مقر الجامعة البريطانية).

٣- مكتب تصديقات جامعة عين شمس (مقر جامعة عين شمس – العباسية- محافظة القاهرة).

٤- مكتب تصديقات حلوان (مقر جامعة العاصمة الجديدة" حلوان سابقاً" بمقر الجامعة في عين حلوان- محافظة القاهرة).

٥- مكتب تصديقات جامعة القاهرة (مدينة الطلبة- أمام جامعة القاهرة- محافظة الجيزة).

٦- مكتب تصديقات مبنى إيزيس (عمارة ايزيس- 7 شارع لاظوغلى- جاردن سيتى- محافظة القاهرة).

٧- مكتب تصديقات الترجمان (الترجمان جروب- ميناء القاهرة البري- محافظة القاهرة).

٨- مكتب تصديقات الغرفة التجارية بالجيزة (مبنى الغرفة التجارية بميناء الجيزة- محافظة الجيزة).

٩- مكتب تصديقات القوات المسلحة (مجمع خدمات القوات المسلحة- مدينة نصر- محافظة القاهرة).

١٠- مكتب تصديقات الاستثمار (مبنى هيئة الاستثمار- شارع صلاح سالم- محافظة القاهرة).

١١- مكتب تصديقات شبين الكوم (المركز الإعلامي- كورنيش النيل- مدينة شبين الكوم- محافظة المنوفية).

١٢- مكتب تصديقات بنى سويف (2 شارع عبد السلام عارف- مدينة بنى سويف- محافظة بنى سويف).

١٣- مكتب تصديقات بنها (مقر الغرفة التجارية بمدينة بنها- محافظة القليوبية).

١٤- مكتب تصديقات المنصورة 1 (مقر مجلس مدينة طلخا- مدينة المنصورة- محافظة الدقهلية).

١٥- مكتب تصديقات المنصورة 2 (شارع المشاية السفلية- مدينة المنصورة- محافظة الدقهلية).

١٦- مكتب تصديقات السنبلاوين (شارع مدينة السنبلاوين- محافظة الدقهلية).

١٧- مكتب تصديقات الأكاديمية البحرية (مقر الأكاديمية البحرية- أبو قير- محافظة الإسكندرية).

١٨- مكتب تصديقات العامرية (مبنى هيئة الاستثمار- العامرية- محافظة الإسكندرية).

١٩- مكتب تصديقات كفر الشيخ 1 (ديوان عام محافظة كفر الشيخ).

٢٠- مكتب تصديقات كفر الشيخ 2 (مقر الغرفة التجارية بكفر الشيخ- محافظة كفر الشيخ).

٢١- مكتب تصديقات بورسعيد (مقر الغرفة التجارية- محافظة بورسعيد).

٢٢- مكتب تصديقات الإسماعيلية (شارع شبين- مدينة الإسماعيلية).

٢٣- مكتب تصديقات اسوان (مبنى مجمع محاكم الدولة- محافظة اسوان).

٢٤- مكتب تصديقات قنا (20 شارع 23 يوليو- مدينة قنا- محافظة قنا).

٢٥- مكتب تصديقات سوهاج (مبنى الهيئة العامة للاستثمار- محافظة سوهاج)

٢٦- مكتب تصديقات أسيوط 1 (مبنى جامعة أسيوط- محافظة أسيوط).

٢٧- مكتب تصديقات أسيوط 2 (مبنى مجلس مدينة مبارك- حي الأربعين- محافظة أسيوط).

٢٨- مكتب تصديقات الشرقية (مجلس مدينة الزقازيق- محافظة الشرقية).

٢٩- مكتب تصديقات البحيرة (مقر ديوان عام محافظة البحيرة).

٣٠- مكتب تصديقات طنطا (مبنى المجلس الشعبي المحلى- مدينة طنطا- محافظة الغربية).

٣١- مكتب تصديقات السويس (مقر الغرفة التجارية- محافظة السويس).

٣٢- مكتب تصديقات دمياط (مبنى الغرفة التجارية – محافظة دمياط)