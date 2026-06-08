نعينع ينفي إيقافه عن العمل بالإذاعة: الأخبار المتداولة غير صحيحة وأنا في أمريكا

نفى الدكتور أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، صحة ما تم تداوله بشأن إيقافه عن العمل بسبب أخطاء في البث المباشر بإذاعة القرآن الكريم، مؤكدًا أن هذه الأنباء "غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة".



وقال نعينع في تصريح خاص لصدى البلد، إنه يتواجد حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية لتلاوة القرآن الكريم على هامش فعاليات افتتاح كأس العالم، مشيرًا إلى أن استمرار بث تلاواته عبر إذاعة القرآن الكريم خلال الأسبوع الماضي يؤكد عدم صحة ما يتم تداوله بشأن إيقافه.

وأضاف شيخ عموم المقارئ المصرية أن ما نشر في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات