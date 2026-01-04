أحمد نعينع يلقّن سيدة الشهادتين في الولايات المتحدة .. ويثير تفاعل رواد المسجد | شاهد

نشر الدكتور أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، مقطع فيديو أثناء تلقينه إحدى السيدات الشهادتين لإشهار إسلامها، وذلك داخل أحد مساجد الولايات المتحدة الأمريكية.

وتفاعل عدد كبير من رواد المسجد مع الفيديو بالتكبير والتهليل، كما نال المقطع إعجابًا واسعًا من محبي ومتابعي صفحة الدكتور نعينع.

نصائح د. أحمد نعينع للمتسابق عمر علي في «دولة التلاوة»

حلّ فضيلة الشيخ أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، ضيفًا على برنامج «دولة التلاوة»، حيث قدم مجموعة من النصائح المهمة للمتسابق عمر علي، مؤكدًا ضرورة المحافظة الدائمة على تلاوة القرآن الكريم، خاصة لمن أنعم الله عليهم بحفظ كتابه العزيز.

وأوضح الشيخ أحمد نعينع، خلال البرنامج، أن مجرد الحفظ لا يكفي، بل يجب المداومة على التلاوة والمراجعة المستمرة للقرآن، حتى لا يضعف الحفظ أو يُنسى. وشدد على أهمية تخصيص وقت ثابت يوميًا لقراءة القرآن، موضحًا أن قراءة خمسة أجزاء على الأقل يوميًا تساعد الحافظ على تثبيت حفظه وتقوية صلته بكتاب الله الكريم.

كما نصح الشيخ بتهدئة الصوت عند بداية التلاوة، وعدم إجهاد الأحبال الصوتية، لضمان القدرة على الاستمرار دون تعب أو إرهاق.

وأكد أن جمال الصوت وإتقان التلاوة نعمة من الله، لكنها قد تتحول إلى ابتلاء إذا صاحبها الكِبر أو الغرور، داعيًا المتسابق إلى التواضع الدائم وعدم الاغترار بالمستوى أو الإشادة المفرطة.

وأشار الشيخ أحمد نعينع إلى أن القارئ يجب أن يعتبر نفسه مبتدئًا في كل مرة، مهما بلغ من الإتقان، لأن هذا الشعور هو مفتاح التطور الحقيقي والاستمرار في التحسن والتقدم في فن التلاوة.

وأوضح أن التواضع مع القرآن هو سر البركة في التلاوة، وأن من يجعل نفسه دائمًا في مقام التعلّم يفتح الله له أبواب القبول والتقدم، ويُيسّر له الطريق نحو التفوّق والإتقان.

واختتم الشيخ نصائحه للمتسابق عمر علي بالتأكيد على أن التواضع، والمواظبة على التلاوة، والمراجعة المستمرة، إلى جانب تعظيم واحترام كتاب الله، هي الأسس الحقيقية لأي قارئ يسعى للارتقاء بمستواه والحفاظ على حظه من البركة والقبول عند الله.