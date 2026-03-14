أصل الحكاية

صرف مرتبات مارس 2026 يبدأ الاثنين 16 مارس بعد قرار التبكير

عبد الفتاح تركي

صرف مرتبات مارس 2026 يبدأ الإثنين 16 مارس بعد قرار التبكير.. تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حول موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026، خاصة بعد إعلان قرار تبكير صرف الرواتب قبل حلول عيد الفطر المبارك، وهو القرار الذي يهم ملايين الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية المختلفة.

ويأتي هذا الاهتمام الكبير من الموظفين مع اقتراب عيد الفطر المبارك المتوقع فلكيًا أن يبدأ يوم 20 مارس 2026، حيث تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء المالية عن العاملين ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والاستعداد لمتطلبات العيد.

ويعد صرف المرتبات قبل المناسبات الدينية من الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة بشكل دوري، بهدف توفير السيولة المالية للعاملين في وقت مناسب قبل حلول الأعياد، وهو ما يساعد على تقليل الضغط على الموظفين خلال هذه الفترة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 بعد قرار التبكير

أعلنت الجهات المختصة تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026، حيث من المقرر أن يبدأ صرف الرواتب بعد غد الإثنين الموافق 16 مارس الجاري.

ويأتي هذا القرار للمرة الثانية بتبكير صرف المرتبات بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار حرص الحكومة على دعم الموظفين قبل العيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

ومن المقرر أن يستمر صرف مرتبات شهر مارس 2026 لمدة خمسة أيام متتالية، حتى يتمكن جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من صرف مستحقاتهم المالية دون تكدس أو ازدحام.

أهمية تبكير صرف مرتبات الموظفين قبل عيد الفطر

يمثل قرار تبكير صرف المرتبات خطوة مهمة لدعم العاملين في الجهاز الإداري للدولة، خاصة أن فترة عيد الفطر تشهد زيادة في المصروفات المرتبطة بالاحتفال بالمناسبة وشراء مستلزمات العيد.

كما يساهم هذا القرار في تنظيم عمليات صرف الرواتب على مدار عدة أيام، مما يساعد على تقليل الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد.

ويستفيد من هذا القرار ملايين الموظفين العاملين في مختلف الجهات الحكومية، حيث يمكنهم صرف مرتباتهم في وقت مبكر والاستعداد للاحتفال بعيد الفطر المبارك دون ضغوط مالية.

منافذ صرف مرتبات شهر مارس 2026

حرصت الجهات المعنية على توفير عدة منافذ ووسائل لصرف مرتبات شهر مارس 2026، وذلك لتسهيل حصول الموظفين على رواتبهم بسهولة وتقليل التكدس في أماكن الصرف المختلفة.

ويمكن للموظفين صرف مرتباتهم من خلال الوسائل الآتية:

ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة في مختلف المحافظات.

فروع البنوك العاملة في الدولة.

المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

مقار الشركات والجهات التابع لها الموظفون.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

كارت ميزة الإلكتروني.

وتتيح هذه الوسائل المتنوعة مرونة كبيرة للموظفين في اختيار الطريقة الأنسب لهم للحصول على رواتبهم.

موعد صرف متأخرات شهر مارس 2026

أوضحت وزارة المالية في بيان لها أن متأخرات شهر فبراير التي يتم صرفها خلال شهر مارس 2026 ستصرف للمستحقين في أيام 8 و9 و10 مارس 2026.

ويأتي صرف المتأخرات ضمن الإجراءات المعتادة التي تنفذها الوزارة لضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة.

ويحرص الكثير من العاملين في الدولة على متابعة هذه المواعيد لمعرفة توقيت صرف مستحقاتهم المالية سواء المرتبات الأساسية أو المتأخرات.

قيمة الحد الأدنى للأجور في مرتبات مارس 2026

تشمل مرتبات شهر مارس 2026 تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والذي يختلف وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.

وتتمثل قيمة الحد الأدنى للأجور في مرتبات مارس 2026 في الدرجات الآتية.

الدرجة الممتازة 13800 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها 11800 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها 10300 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها 9800 جنيه.

الدرجة الثانية 8500 جنيه.

الدرجة الثالثة 8000 جنيه.

الدرجة الرابعة 7300 جنيه.

الدرجة الخامسة 7100 جنيه.

الدرجة السادسة 7100 جنيه.

ويعد تطبيق الحد الأدنى للأجور جزءًا من خطة الدولة لتحسين مستوى دخول العاملين في القطاع الحكومي، بما يساعد على تعزيز الاستقرار المعيشي للموظفين.

متابعة الموظفين لمواعيد صرف الرواتب

تستحوذ أخبار المرتبات ومواعيد صرفها على اهتمام واسع بين الموظفين في مصر، خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية التي تتطلب مصروفات إضافية للأسر.

ويحرص كثير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة على متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية لمعرفة مواعيد صرف الرواتب والمتأخرات، وكذلك أماكن الصرف المتاحة.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم الأول لصرف مرتبات مارس 2026 إقبالًا كبيرًا من الموظفين على ماكينات الصراف الآلي والبنوك ومكاتب البريد لصرف مستحقاتهم المالية.

