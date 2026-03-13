12.5 مليون جنيه شهريا.. الزمالك يصرف الدفعة الأولى من مرتبات الموظفين والعمال

علم صدي البلد، نادي الزمالك قرر صرف، الدفعة الأولى من مرتبات الموظفين والعمال بالقلعة البيضاء، ضمن الالتزام الشهري للنادي تجاه العاملين، على أن يتم استكمال صرف باقي المستحقات بعد غدٍ الأحد.

ويبلغ إجمالي مرتبات العمال والموظفين في النادي نحو 12.5 مليون جنيه شهريًا، تشمل جميع العاملين بالنادي في مختلف القطاعات الإدارية والفنية.

وفي سياق آخر، أكد معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، في المباراة المقرر إقامتها غدًا ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المدير الفني للزمالك أن المباراة لن تكون سهلة، خاصة أنها مواجهة إقصائية في مرحلة متقدمة من البطولة، مشيرًا إلى أن الفريق حضر إلى الكونغو من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة قبل لقاء الإياب في القاهرة.

وأضاف معتمد جمال أن الزمالك استعد بشكل جيد للمباراة، مؤكدًا أن فريق أوتوهو يقدم مستويات مميزة وحقق نتائج جيدة خلال دور المجموعات، وهو ما يعكس قوة المنافس.