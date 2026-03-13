قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شراكة مصرية مع "البنك الدولي" لتمويل مبتكر للبنية التحتية
موعد غريب لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
تخفيض 50% على أسعار تذاكر القطارات.. لهذه الفئة
هيئة الأركان الأمريكية: إيران تشهد أشد كثافة للنيران والضربات العسكرية
تحذير من ممارسة السباحة بشواطئ مطروح خلال أيام العيد لعدم وجود خدمات وفرق انقاذ
مدرب المصري قبل لقاء بلوزاداد: لدينا ثقة في قدرة اللاعبين على تقديم عرض قوي
قرار جديد من ييس توروب بشأن أشرف بن شرقي.. أحمد حسن يكشف
نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال
وزير الخزانة الأمريكي: 11 مليار دولار تكلفة الحرب ضد إيران حتى الآن
تصعيد التهديدات الإيرانية في الخليج والدفاعات الجوية تصد الهجمات
علامات ليلة القدر .. 8 أمارات تُبشرك بها.. وحقيقة ظهورها أمس بالأدلة
كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

هشام سليم ونجلة
هشام سليم ونجلة
ميرنا محمود

كشف نور  نجل الفنان هشام سليم، كواليس حياته في البرتغال بعد تحولة الجنسي، من نورا الفتاة ذات الـ18 عامًا إلى الشاب «نور»، في مقطع فيديو جديد بثه عبر الإستوري الشخصي له بموقع إنستجرام.

وقال نور هشام  سليم المتحول جنسيًا:قرار التحول مكنش سهل وكنت متردد بس أول مابصيت لنفسي في المراية حسيت إني كنت تايه وحد أنقذني.

وتابع: “في العالم العربي بنت تتحول لولد مقبوله عن ولد يتحول لبنت هيتبهدل و اعرف ناس كتير اتبهدلت”.


واستكمل عن أصعب موقف بحياته بعد تحوله جنسيا :خسرت ابويا و حبيبي و صديقي ، ولسه مكتوب في البطاقة أنثى وعايش في البرتغال لأن مصر مبتحبنيش.

والجدير بالذكر، أن نور ابن الفنان هشام سليم، أثار جدلا واسعا بسبب الفيديو الذي ظهر فيه وهو يكشف عن خضوعه لعملية تحول جنسي من خلال خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر نور فى الفيديو وهو يدافع عن حقوق المثليين وعن رأيه فى قضيه سارة حجازي.

وقال فى الفيديو: "اللي راضي بيا ومش راضي بملك الكاشف يبقي منافق، اللي راضي بيا ومش راضي بسارة حجازي يبقى منافق، واللي هييجي يقول لا أصل دا الدين ودا الإسلام، لا.. دا دينك انت وحياتك انت، وبراحتك تفكر بطريقتك بس متفرضش دينك عليا أو على سارة ".

وتابع قائلا :" فين الإنسانية يا جماعة، اللى هييجي يقول لا أصل انت عادى بس المثليين والمثليات حرام، هقولكم حاجة أنا مكنشي عندي خلل هرموني، ولا حاجة، دا مكنشي تصحيح، دا كان تحويل، فأنا قدام ربنا اللى عملته دا غلط، بس انتو كلكم ماشيين حبيبي يا نور وأنت زي القمر وعيش مبسوط، بس سارة حجازي ماتت بس أحسن وإن شاء الله الدود ياكلك".

و استطرد قائلا :"هتقولوا عليا كدا لما اموت؟ عادي مش فارقلي، بس لو انت بتشرب وبتزني وبتحشش، أنا زيي زي سارة حجازي، واللى مش راضي بيها مش راضي بيا، واللى مش راضي بيها مش عاوزة عندي".

هشام سليم نور هشام سليم نور المتحول جنسيا نجل الفنان هشام سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

ترشيحاتنا

بيت هيجسيث

وزير الحرب الأمريكي: انخفاض الصواريخ الإيرانية بنسبة 90%

روسيا

موسكو ترسم ملامح المرحلة المقبلة في أزمة إيران وسط توقعات بتصعيد إقليمي

الاتحاد الأوروبي

مخاوف أوروبية من تداعيات الحرب على أسعار الطاقة رغم التطمينات الأمريكية

بالصور

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد