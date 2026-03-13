نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

كشف نور نجل الفنان هشام سليم، كواليس حياته في البرتغال بعد تحولة الجنسي، من نورا الفتاة ذات الـ18 عامًا إلى الشاب «نور»، في مقطع فيديو جديد بثه عبر الإستوري الشخصي له بموقع إنستجرام.

وقال نور هشام سليم المتحول جنسيًا:قرار التحول مكنش سهل وكنت متردد بس أول مابصيت لنفسي في المراية حسيت إني كنت تايه وحد أنقذني.

وتابع: “في العالم العربي بنت تتحول لولد مقبوله عن ولد يتحول لبنت هيتبهدل و اعرف ناس كتير اتبهدلت”.



واستكمل عن أصعب موقف بحياته بعد تحوله جنسيا :خسرت ابويا و حبيبي و صديقي ، ولسه مكتوب في البطاقة أنثى وعايش في البرتغال لأن مصر مبتحبنيش.

والجدير بالذكر، أن نور ابن الفنان هشام سليم، أثار جدلا واسعا بسبب الفيديو الذي ظهر فيه وهو يكشف عن خضوعه لعملية تحول جنسي من خلال خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر نور فى الفيديو وهو يدافع عن حقوق المثليين وعن رأيه فى قضيه سارة حجازي.

وقال فى الفيديو: "اللي راضي بيا ومش راضي بملك الكاشف يبقي منافق، اللي راضي بيا ومش راضي بسارة حجازي يبقى منافق، واللي هييجي يقول لا أصل دا الدين ودا الإسلام، لا.. دا دينك انت وحياتك انت، وبراحتك تفكر بطريقتك بس متفرضش دينك عليا أو على سارة ".

وتابع قائلا :" فين الإنسانية يا جماعة، اللى هييجي يقول لا أصل انت عادى بس المثليين والمثليات حرام، هقولكم حاجة أنا مكنشي عندي خلل هرموني، ولا حاجة، دا مكنشي تصحيح، دا كان تحويل، فأنا قدام ربنا اللى عملته دا غلط، بس انتو كلكم ماشيين حبيبي يا نور وأنت زي القمر وعيش مبسوط، بس سارة حجازي ماتت بس أحسن وإن شاء الله الدود ياكلك".

و استطرد قائلا :"هتقولوا عليا كدا لما اموت؟ عادي مش فارقلي، بس لو انت بتشرب وبتزني وبتحشش، أنا زيي زي سارة حجازي، واللى مش راضي بيها مش راضي بيا، واللى مش راضي بيها مش عاوزة عندي".

