المصيدة الحلقة الأخيرة.. خالد سليم ينصب على حنان مطاوع

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل المصيدة أحداثا مثيرة خاصة بعد ان وضعت فريدة “خطتها الكاملة فى النصب على صاحبة معرض السيارات ”سارة" وبعد تنفيذ خطتها بذكاء محكم اكتشفت ان كانت هى الضحية ليس كما كان تتصور.

وظهر ياسين “خالد سليم” يكشف لفريدة خطته الذكية فى إعادة أمواله وأموال والده التى نصبت عليهما فيه فريدة وان كل ما دار من تخطيته لتقع فريدة فريسة فى يده وهو ما تحقق حيث اعاد اموال واكوال والده وقال لها فضلت هذه الطريقة عن ابلاغ البوليس لانها ذكية وتعرف كيف تدير أمورها.

وظهرت فريدة فى نهاية المسلسل وهي تقوم بعملية نصب جديدة تحاول من خلالها تعويض ما تعرضت له من خسائر.

أبطال مسلسل المصيدة

مسلسل المصيدة مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، خالد سليم، محمد عبدالعظيم، سلوى خطاب، أحمد المليجي، تأليف يحيى حمزة، إخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويشهد العديد من المغامرات المشوقة والغموض.

تبدأ أحداث مسلسل المصيدة، حين تتورط “فريدة” وهي مخترق إلكتروني بارعة ومجموعة من أصدقائها في شبكة من الخداع والمطاردات بعد عملية نصب مخططة بشكل دقيق، مع تطور الأحداث، تنقلب المصيدة عليهم جميعًا عندما تنكشف أسرار قديمة تربط بين الأبطال وتحول كل قرار إلى مواجهة جديدة.