عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة راقية باللون الأحمر

لفتت الفنانة عبير صبري الأنظار بأحدث ظهور لها، حيث تألقت بإطلالة أنيقة جمعت بين الفخامة والرقي.

وارتدت عبير قفطان طويل باللون الأحمر النبيتي، تميز بقصة واسعة وأكمام منفوخة، مع حزام عند الخصر أبرز رشاقتها ومنح الإطلالة طابعا راقيا.

واعتمدت عبير صبري على مجوهرات لافتة، أبرزها عقد كبير بتفاصيل مميزة، مع أساور وخواتم زادت من فخامة المظهر.

وأكملت الفنانة إطلالتها بحقيبة يد صغيرة باللون الذهبي، وحذاء بكعب عالٍ بدرجة فضية لامعة، بينما اختارت تسريحة شعر منسدل ومكياجًا هادئًا ركز على إبراز ملامحها بشكل ناعم ومتناسق.

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع، مشيدين بأناقتها وقدرتها الدائمة على اختيار إطلالات تجمع بين البساطة والفخامة في الوقت نفسه

إطلالة عبير صبري