الحلقة 14 من «السوق الحرة».. كوميديا متصاعدة تتصدر الترند

يواصل مسلسل السوق الحرة تصدره للترند مواقع التواصل و تقديم جرعة كوميدية خفيفة تدور داخل مطار دولي خاص، حيث تتقاطع حكايات العاملين والمسافرين في إطار ساخر مليء بالمفارقات الإنسانية.

وشهدت الحلقة 14 تصاعدًا واضحًا في وتيرة الأحداث، بعدما تورط عدد من الشخصيات في مواقف محرجة وسوء تفاهم طريف بين طاقم العمل وأحد المسافرين، ما فجّر سلسلة من الإفيهات السريعة والمواقف العبثية داخل صالة السفر.

الكوميديا في هذه الحلقة اعتمدت على سرعة الإيقاع وتداخل الخطوط الدرامية، مع تصاعد الأزمات بشكل متلاحق، ما منح العمل طابعًا حيويًا متجددًا. ومع كل حلقة، يثبت «السوق الحرة» قدرته على المزج بين الضحك والمواقف اليومية التي تعكس طبيعة البشر تحت ضغط السفر والانتظار، في قالب بسيط وممتع يجذب الجمهور.

محمد ثروت يتألق فى المسلسل وإشادات قوية بفريق العمل.

مسلسل السوق الحرة بطولة محمد ثروت، محمد رضوان ، هالة فاخر، ويزو ، محمود الليثي، حسام داغر، وريم رأفت، كما يشهد العمل مشاركة عدد من ضيوف الشرف من نجوم الدراما والكوميديا في مصر والعالم العربي، من بينهم: بيومي فؤاد، إدوارد، محمد القس، منذر ريحانة، إيمان السيد، محمد جمعة، إسماعيل فرغلي، علي كمالو، ومنة الله محمد.

مكون من 30 حلقة ويُعرض حصرياً على قناة النهار، بالإضافة إلى قنوات SBC، رؤيا، ومنصات شاهد وViu.

المسلسل من إنتاج ستارز برودكشن للمنتجة شيرين مجدي، وتأليف هشام يحيى، وإخراج شادي علي، ويعتمد على كوميديا الموقف داخل أجواء السوق الحرة بالمطار، مع حضور ضيوف شرف يضيفون تنوعًا وتشويقًا للأحداث، ما يجعله من أبرز الأعمال الكوميدية في الموسم الرمضاني الحالي.