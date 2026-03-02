الحلقة 12 من «السوق الحرة».. مواقف كوميدية مشتعلة داخل المطار

يواصل مسلسل السوق الحرة في الحلقه 12 تقديم جرعة كوميدية خفيفة ومختلفة، تعتمد على كوميديا الموقف داخل عالم المطار المزدحم، حيث تتقاطع الشخصيات وتتشابك المواقف في إطار ساخر يعكس مفارقات الحياة اليومية.

ويشكل الثنائي محمد ثروت و محمد رضوان محورًا أساسيًا في صناعة الضحكة، من خلال أداء تلقائي يعتمد على الإفيهات السريعة وردود الفعل غير المتوقعة، ما يمنح المشاهد حالة من المرح المتواصل.

كما تضيف دينا محسن (ويزو) طاقة كوميدية خاصة، بحضورها العفوي وخفة ظلها المعهودة، لتكتمل الثلاثية الكوميدية التي تقود إيقاع العمل.

ويأتي ذلك تحت قيادة المخرج شادي علي، الذي يراهن على الإيقاع السريع وتنوع الشخصيات، مع الحفاظ على روح كوميديا الموقف بعيدًا عن الافتعال، ما جعل «السوق الحرة» واحدًا من أبرز الأعمال الكوميدية في الموسم.

مسلسل السوق الحرة بطولة محمد ثروت، محمد رضوان ، هالة فاخر، ويزو ، محمود الليثي، حسام داغر، وريم رأفت، كما يشهد العمل مشاركة عدد من ضيوف الشرف من نجوم الدراما والكوميديا في مصر والعالم العربي، من بينهم: بيومي فؤاد، إدوارد، محمد القس، منذر ريحانة، إيمان السيد، محمد جمعة، إسماعيل فرغلي، علي كمالو، ومنة الله محمد.

مكون من 30 حلقة ويُعرض حصرياً على قناة النهار، بالإضافة إلى قنوات SBC، رؤيا، ومنصات شاهد وViu

المسلسل من إنتاج ستارز برودكشن للمنتجة شيرين مجدي، وتأليف هشام يحيى، وإخراج شادي علي، ويعتمد على كوميديا الموقف داخل أجواء السوق الحرة بالمطار، مع حضور ضيوف شرف يضيفون تنوعًا وتشويقًا للأحداث، ما يجعله من أبرز الأعمال الكوميدية في الموسم الرمضاني الحالي.