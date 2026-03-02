قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال بسبب برنامج ليفل الوحش
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تستخدم قريبا قدرات جديدة في الحرب
«سلامتك تهمنا».. حملة للحد من المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية | صور
أعرف إجابة أمير مرتضى منصور على سؤال ماذا تفعل لو أصبحت رئيسا للنادي الأهلي؟
برلماني: تحذيرات الرئيس السيسي من اتساع الصراع بالمنطقة تعكس إدراكا دقيقًا لمخاطر المرحلة
طهران تحت النيران.. سلاح الجو الإسرائيلي يقصف الاستخبارات الإيرانية وفيلق القدس
هجوم على ميناء جاسك جنوب إيران واندلاع النيران في 100 قارب صيد
إيران خاطب الأمم المتحدة ووزراء خارجية العالم بشأن "جرائم الحرب" الأمريكية والإسرائيلية
الجيش الكويتي يعلن استشهاد رقيب في القوات البحرية بسبب الضربات الإيرانية
موعد ومكان عزاء زوج الفنانة نور اللبنانية
وسط أجواء من السكينة.. آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر
بعد برودة اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدًا
فن وثقافة

الحلقة 12 من «السوق الحرة».. مواقف كوميدية مشتعلة داخل المطار

أوركيد سامي

يواصل مسلسل السوق الحرة في الحلقه 12 تقديم جرعة كوميدية خفيفة ومختلفة، تعتمد على كوميديا الموقف داخل عالم المطار المزدحم، حيث تتقاطع الشخصيات وتتشابك المواقف في إطار ساخر يعكس مفارقات الحياة اليومية.

ويشكل الثنائي محمد ثروت و محمد رضوان محورًا أساسيًا في صناعة الضحكة، من خلال أداء تلقائي يعتمد على الإفيهات السريعة وردود الفعل غير المتوقعة، ما يمنح المشاهد حالة من المرح المتواصل.

كما تضيف دينا محسن (ويزو) طاقة كوميدية خاصة، بحضورها العفوي وخفة ظلها المعهودة، لتكتمل الثلاثية الكوميدية التي تقود إيقاع العمل.

ويأتي ذلك تحت قيادة المخرج شادي علي، الذي يراهن على الإيقاع السريع وتنوع الشخصيات، مع الحفاظ على روح كوميديا الموقف بعيدًا عن الافتعال، ما جعل «السوق الحرة» واحدًا من أبرز الأعمال الكوميدية في الموسم.

مسلسل السوق الحرة بطولة محمد ثروت، محمد رضوان ، هالة فاخر، ويزو ، محمود الليثي، حسام داغر، وريم رأفت، كما يشهد العمل مشاركة عدد من ضيوف الشرف من نجوم الدراما والكوميديا في مصر والعالم العربي، من بينهم: بيومي فؤاد، إدوارد، محمد القس، منذر ريحانة، إيمان السيد، محمد جمعة، إسماعيل فرغلي، علي كمالو، ومنة الله محمد.

مكون من 30 حلقة ويُعرض حصرياً على قناة النهار، بالإضافة إلى قنوات SBC، رؤيا، ومنصات شاهد وViu

المسلسل من إنتاج ستارز برودكشن للمنتجة شيرين مجدي، وتأليف هشام يحيى، وإخراج شادي علي، ويعتمد على كوميديا الموقف داخل أجواء السوق الحرة بالمطار، مع حضور ضيوف شرف يضيفون تنوعًا وتشويقًا للأحداث، ما يجعله من أبرز الأعمال الكوميدية في الموسم الرمضاني الحالي.

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

التجديف يكرم أبطال أنطاليا وأفريقيا

التجديف يكرم أبطال أنطاليا وأفريقيا.. القماطي: نستهدف منصات التتويج بأولمبياد داكار ولوس أنجلوس

طلب عاجل من الغندور لـ حسام حسن بسبب ناصر منسي..فما القصة

الأهلي يدرس ضم عماد النحاس لجهاز ييس توروب

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
اتنين غيرنا الحلقة 13.. آسر ياسين في ورطة بسبب دينا الشربيني

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

