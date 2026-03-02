واشنطن تدفع الثمن.. الجيش الأمريكي يعلن مقتل 6 جنود منذ بدء الحرب ضد إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، مقتل 6 جنود أمريكيين منذ بدء العملية ضد إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها اليوم الإثنين: "استعادت القوات الأمريكية مؤخرًا رفات جنديين كانا مفقودين سابقًا، من منشأة استُهدفت خلال الهجمات الإيرانية الأولى في المنطقة، وتستمر العمليات القتالية الرئيسية".

وأوضحت القيادة المركزية أنه سيتم حجب أسماء الجنود القتلى لمدة 24 ساعة بعد إبلاغ ذويهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر صحفية، نقلاً عن صحيفة “واشنطن بوست”، بأن اثنين من موظفي وزارة الدفاع الأمريكية تعرضوا لإصابات؛ إثر هجوم شنّه عناصر إيرانية على أحد الفنادق في البحرين.

ولم توضح البرقية الدبلوماسية، تفاصيل إضافية حول هوية المصابين أو ما إذا كانوا مدنيين أم عسكريين.