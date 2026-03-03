الأردن.. إخلاء مؤقت لمبنى السفارة الأمريكية في عمّان بسبب تهديد أمني

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في الأردن، أن جميع موظفيها غادروا مؤقتا مبنى السفارة في العاصمة عمّان، وذلك على خلفية تهديد أمني.





وتحت عنوان "تنبيه أمني: كتبت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الأردن على حسابها في منصة "إكس": "من باب الحيطة والحذر، غادر جميع العاملين في سفارة الولايات المتحدة مؤقتا مبنى السفارة بسبب تهديد أمني".





ولم تصدر السفارة الأمريكية تفاصيل إضافية حول طبيعة التهديد بدقة أو مدة الإخلاء و الإجراءات اللاحقة.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السفارة الأمريكية في البحرين، إغلاق أبوابها "لأجل غير مسمى" على خلفية التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانزلاقها إلى صراع طويل الأمد.





ومنذ صباح السبت الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مدنيين، وعشرات القادة على رأسهم المرشد علي خامنئي.





وترد إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في دول خليجية.