طريقة عمل بلح الشام بمذاق شهي

يعد بلح الشام من اشهى انواع الحلويات التى يمكن تقديمها على السفرة في شهر رمضان الكريم.. فكيف تعديه بمذاق شهي؟!

ونعرض لكم طريقة عمل بلح الشام من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

2 كوب دقيق

2 كوب ألا ربع ماء

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

4 بيضة

فانيليا

¼ كوب زيت

زيت للقلي

شربات

طريقة عمل بلح الشام

في حلة ضعي الماء والزيت فى إناء على النار ثم ضيفي الدقيق.

قلبي كل الخليط حتى الحصول على عجينة باستخدام المضرب الكهربى.

اضيفي البيض والفانيليا اثناء الخفق ثم ضعي الخليط فى كيس حلواني

شكلي الخليط ثم قطعيها وضعيها فى زيت بارد بإناء على النار.

ارفعي من الزيت عند النضج وضعيها فى الشربات ثم ضعيها في طبق التقديم.