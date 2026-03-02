مدير عام الشؤون التنفيذية يعقد اجتماعًا لمناقشة التجهيزات والاستعداد لعيد بني سويف القومي

في إطار الاستعدادات المكثفة للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بني سويف، عقد أحمد عزت، مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة التجهيزات النهائية وخطة العمل الخاصة بالمشاركة في الفعاليات المرتقبة.

جاء ذلك بحضور محمد البحيري، مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة ومنسق الاحتفالية، حيث تم استعراض محاور المشاركة، وآليات التنسيق بين الإدارات المعنية، والتأكيد على جاهزية الفرق المشاركة بما يليق بمكانة المحافظة وتاريخها العريق.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عبدالله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وبناءً على تعليمات محمد بدر، وكيل تعليم بني سويف، بضرورة الاستعداد الجيد للاحتفال بعيد بني سويف القومي، والظهور بالمظهر اللائق الذي يعكس الصورة الحضارية لمحافظة بني سويف

وتناول الاجتماع مناقشة توزيع الأدوار، والانتهاء من تجهيز العروض الفنية والثقافية، ومراجعة الجوانب التنظيمية ، لضمان خروج الاحتفالية بالشكل المشرف الذي يعبر عن روح الانتماء والاعتزاز بتاريخ المحافظة.

وأكد مدير عام الشؤون التنفيذية أهمية الالتزام بروح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع لإنجاح الفعاليات وتحقيق الصورة الحضارية المشرفة التي تليق بالمحافظة وأبنائها.