سماع دوي انفجار في سماء العاصمة القطرية الدوحة

أفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجار في سماء العاصمة القطرية الدوحة وذلك بالتزامن مع الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وجيش الاحتلال .

وفي وقت لاحق ، أكد مجلس الوزراء القطري، أن قطر تحتفظ بحقها في الرد على الاعتداء الإيراني وفقا للقانون الدولي وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء.

وقد وجهت دولة قطر، رسالةمتطايقة إلى كل من أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، و مايكل والتز المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس الجاري، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا مرفوضًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وقامت دولة قطر بتوجيه الرسالة - وفقا لوكالة الأنباء القطرية قنا- عبر الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.