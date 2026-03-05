قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور
6 غيابات في قائمة الأهلي لمُواجهة المقاولون العرب بالدوري الممتاز
زكاة الفطر.. المفتي السابق يوضح حكم الإنابة في إخراجها وضوابطها الشرعية
الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط
طلب إحاطة لمُواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية «أونلاين» غير المرخصة
ميسي أم رونالدو.. من يتفوق تهديفيا دون ركلات الجزاء؟
البحرية الايرانية تستهدف مخازن الوقود في قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية
محامون وخدمة عملاء.. وظائف صندوق الإسكان الاجتماعي 2026
بعد إصابة 10 تلاميذ في حادث تصادم.. محافظ الشرقية يتفقد حالتهم الصحية بمستشفى العاشر الجامعي
استقرار الدولار وزيادات طفيفة في بعض العملات الأوروبية والعربية
إسرائيل تحذّر سكان جنوب لبنان: عليكم سرعة الانتقال إلى شمال نهر الليطاني
الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الصحة» و«الأوقاف» تؤكدان على تعزيز التعاون لدمج الرسائل السكانية والصحية في الخطاب الديني

الدكتورة عبلة الالفي
الدكتورة عبلة الالفي
عبدالصمد ماهر

عقدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان اجتماعًا مع الدكتورة مروة الكحلاوي مساعد وزير الأوقاف لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، ووضع إطار عملي لتنسيق الجهود ودمج الرسائل السكانية والصحية ضمن خطاب الواعظات، بهدف توحيد الخطاب التوعوي وزيادة تأثيره على مختلف فئات المجتمع، دعمًا لأهداف الدولة في تحسين الخصائص السكانية وجودة الحياة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الاجتماع ركّز على صياغة رسائل توعوية مشتركة من خلال مبادرة «صحح مفاهيمك»، تربط بين المعطيات العلمية والثوابت الدينية لتقديم محتوى متوازن ومؤثر، مع التركيز على أهمية المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات لحماية صحة الأم، وضمان رعاية الطفل الأول بصورة سليمة، وتوفير بيئة مستقرة للطفل اللاحق، إلى جانب التأكيد على دور وسائل تنظيم الأسرة في دعم حق الطفل في الرعاية المثلى وتحسين الخصائص السكانية.

وتم استعراض دليل إعلامي توعوي يحتوي على الرسائل السكانية المستهدفة، مع مناقشة الخطة العاجلة وآليات تنفيذها لتسريع وتيرة التوعية وتعزيز الاستجابة المجتمعية، بهدف الوصول إلى معدل إنجاب 2.1 كمستهدف استراتيجي، مع التركيز على الحد من زواج الأطفال وتعزيز تعليم الفتاة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وشدّد الجانبان على أهمية دمج هذه الرسائل في الخُطب والدروس والندوات الدينية، مستندين إلى القيم الإسلامية التي تعلي من شأن العلم والعمل والمسؤولية الأسرية، مع التأكيد على أهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل التي تشكل نحو 85% من قدراته الجسدية والعقلية، ودور الرضاعة الطبيعية والمباعدة في ضمان نموه الصحي، إلى جانب تعزيز استقرار الأسرة وتقليل الانحرافات السلوكية.

حزمة رسائل سكانية متكاملة

واقترح الاجتماع إعداد حزمة رسائل سكانية متكاملة تستند إلى أسس علمية وشرعية، وتنظيم ورشة تدريبية مشتركة للواعظات حول القضايا السكانية والصحية، وإطلاق بودكاست مشترك، إضافة إلى خطة شاملة للتحرك عبر المساجد والفعاليات الميدانية ووسائل الإعلام التقليدية والرقمية لضمان توحيد الخطاب وأوسع نطاق تأثير.

كما تم استعراض تطور معدلات الإنجاب الكلي في مصر، مع التأكيد على التحول من منظور عددي إلى منظور حقوقي يركز على حقوق الطفل والأسرة، مشيرًا إلى أن المباعدة بين الولادات حق أساسي يحمي الطفل من مخاطر الوفيات المبكرة، ويقلل من الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة من خلال توسيع استخدام الوسائل طويلة المدى وتفعيل غرف المشورة الأسرية.

وتناول الاجتماع أهمية مشورة ما قبل الزواج وتكثيف الحملات التوعوية مثل «طفولتها حقها» و«بداية آمنة» و«هنتغير»، مع ضرورة مواجهة الشائعات وتصحيح المفاهيم المغلوطة، لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة تعزز صحة الأم والطفل واستقرار الأسرة المصرية.

الصحة التعاون الرسائل السكانية الخطاب الديني وزير الصحة الخصائص السكانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الاهلي

الترجي الأبرز.. مواجهات نارية لـ الأهلي في شهر مارس

المنتخب

اتحاد الكرة يحسم مصير ودية المنتخب امام السعودية

طلائع الجيش

الدوري المصري ... بتروجيت يواجه طلائع الجيش اليوم

بالصور

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد