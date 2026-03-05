الأب الروحي.. منة عرفة رفقة أشرف عبد الباقي في أحدث ظهور

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة صورة تجمعها بالفنان أشرف عبد الباقي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت منة عرفة بإطلالة رمضانية من سحور أعده الفنان أشرف عبد الباقي، وعلقت على الصورة: “مع الأب الروحي”.

من جانب آخر، حلت الفنانة منة عرفة كضيفة على برنامج “ورقة بيضا” تقديم الإعلامية يمنى بدراوي، المذاع على قناة “النهار”، وتحدثت من خلاله عن نجاحها الكبير خلال مسلسل “وتقابل حبيب” برمضان الماضي ٢٠٢٥، وخطواتها خلال الفترة الحالية.

وعبرت الفنانة منة عرفه عن سعادتها الكبيرة بمسلسل “وتقابل حبيب” برمضان الماضي قائلة: "إحساس النجاح لا يوجد مثيل له، فلقد تذوقت طعم النجاح، وأثناء التصوير كنا مبسوطين للغاية، خاصة في ظل التعاون مع المخرج محمد الخبيري، الذي أتمنى له كل الخير، وقد تفأجات من نفسي بالمسلسل، ويعتبر ذلك الدور نقلة في مشواري الفني".

وتحدثت منة عرفة عن طبيعة الخلاف بينها وبين الفنان محمد نجاتي قائلة: "لا يوجد خلاف بيني وبين محمد نجاتي، هو زميل لي وأحترمه وأقدره بشدة".