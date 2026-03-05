العدالة.. عصام عمر يعلق على نهاية مسلسله "عين سحرية"

علق الفنان عصام عمر، على نهاية مسلسل «عين سحرية» الذي عرض في دراما رمضان.

وكتب عصام عبر فيسبوك من مسلسل عين سحرية: “عم زكى بيقول إن العدالة فوق فى السما وإن هنا الكُل بيلعب بالقانون وكل واحد وشطارته واهو بنقضى مدة لغاية ما الحساب يجمع مرة تصيب ومرة تخيب، بس أنا شايف إن العدالة مش إن اللى آذانا يتحاكم وبس”.

وأضاف: “العدالة إننا نتراضى نحس بحقنا رجع وبرد قلوبنا مش إننا نبان بنضحك ومبسوطين فى الصور، العدالة إننا نحس الفرح من جوانا نحس بوجع غيرنا كأنه يخصنا”.

تابع: “كان نفسى أقول لعم زكى حاجة، لو محققناش العدالة بإيدينا على الأرض عمرنا ما نستاهلها فى السماء”.