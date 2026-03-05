قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التليفزيون الإيراني: انفجارات عدة في غرب وشمال غربي طهران
أ ف ب: دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة
صندوق النقد: استمرار الصراع بالشرق الأوسط سيكون له تأثير على أسعار الطاقة
الاستخبارات الإيرانية: دمرنا أهدافا لجماعات حاولت التسلل عبر الحدود الغربية
هل العُمرة في العشر الأواخر من رمضان لها فضل عن أي وقت آخر ؟..الإفتاء ترد
القيادة المركزية الأمريكية: نضيق الخناق على إيران من البحر
روسيا: لا اتصالات ثنائية مع واشنطن بشأن إيران
تحترق حاليا.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية
خطوة استراتيجية محسوبة.. خبير يكشف: تفاصيل طروحات الصندوق السيادي وتأثيره
وزارة الإستخبارات الإيرانية تعلن تدمير أهدافا لجماعات انفصالية
جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب
النفط والغاز.. ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ومخاوف من حرب طويلة مع إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تامر حسني يشيد بأداء أحمد زاهر في "الست موناليزا "

تامر حسني
تامر حسني
سارة عبد الله

أشاد الفنان تامر حسني، بأداء الفنان أحمد زاهر في مشهد من مسلسل “الست موناليزا" بعد ظهوره كضيف شرف في آخر حلقات المسلسل.

وكتب تامر حسني عبر حسابه على انستجرام: “المشهد دا يا أحمد زاهر هيعيش في تاريخك تحية ليك ولكل ابطال وصناع العمل مليون مبروك الفنانة الكبيرة مي عمر”.

وحل الفنان أحمد زاهر ضيف علي الحلقة الأخيرة من مسلسل"الست موناليزا" من بطولة مي عمر. 

وظهر الفنان أحمد زاهر في دور وكيل النيابة، ضمن محاكمة موناليزا، داخل الأحداث. 

عرضت قناة mbc دراما، منذ قليل، الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل الست موناليزا، علي الرغم من عدم طرحها علي منصة شاهد vip. 

تامر حسني أحمد زاهر الست موناليزا

