تامر حسني يشيد بأداء أحمد زاهر في "الست موناليزا "

أشاد الفنان تامر حسني، بأداء الفنان أحمد زاهر في مشهد من مسلسل “الست موناليزا" بعد ظهوره كضيف شرف في آخر حلقات المسلسل.

وكتب تامر حسني عبر حسابه على انستجرام: “المشهد دا يا أحمد زاهر هيعيش في تاريخك تحية ليك ولكل ابطال وصناع العمل مليون مبروك الفنانة الكبيرة مي عمر”.

وحل الفنان أحمد زاهر ضيف علي الحلقة الأخيرة من مسلسل"الست موناليزا" من بطولة مي عمر.

وظهر الفنان أحمد زاهر في دور وكيل النيابة، ضمن محاكمة موناليزا، داخل الأحداث.

عرضت قناة mbc دراما، منذ قليل، الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل الست موناليزا، علي الرغم من عدم طرحها علي منصة شاهد vip.