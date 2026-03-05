مسلسل عين سحرية الحلقة 15.. صراع نفسي يطارد عادل بعد وفاة والدته

شهدت الحلقة الخامسة عشرة و الأخيرة من مسلسل عين سحرية تطورات درامية مؤثرة، حيث كشف "عادل" عن حالة الانهيار النفسي التي يعيشها منذ وفاة والدته، مؤكدًا أن شعور الذنب يلاحقه باستمرار بعدما حمّل نفسه جزءًا من المسؤولية عما حدث.

وأوضح عادل أنه لم يعد قادرًا على النوم، إذ تطارده الذكريات المؤلمة، ويؤرقه إحساسه بأنه لم يتمكن من استرداد حق والدته أو إنصافها، وهو ما أدخله في صراع نفسي قاسٍ بين الماضي والحاضر.

وفي سياق آخر من الأحداث، طلب عادل من "زكي" ترتيب لقاء مع أحد الأشخاص المرتبطين بماضي والده، لتكشف المواجهة مع "خليفة"، زميل والده السابق، عن مفاجآت صادمة حول القضية القديمة. وأكد خليفة أن الاتهامات التي وُجهت لوالد عادل بالسرقة وتزوير الدفاتر كانت ملفقة، مشددًا على براءته بعد سنوات طويلة من الظلم.

وخلال اللقاء، عرض خليفة على عادل تعويضًا ماليًا عما تعرض له والده، إلا أن عادل رفض العرض بشكل قاطع، مؤكدًا أن المال لن يعيد والده إلى الحياة ولن يعوض سنوات الظلم والمعاناة التي عاشها، لينتهي المشهد بصراع داخلي بين راحة انكشاف الحقيقة وألم الفقد الذي لا يمكن تعويضه.

مسلسل عين سحرية من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود، ويشارك في بطولته كل من عصام عمر، وباسم سمرة، وعمرو عبد الجليل، ومحمد علاء، وسماء إبراهيم، وفاتن سعيد، إلى جانب إبرام سعيد.