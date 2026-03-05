المترو ينظم احتفالية بالعرائس والأراجوز للأطفال داخل محطة جامعة القاهرة.. فيديو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه بناء على توجيهات وزارة النقل و الهيئة القومية للأنفاق للشركات المشغلة لخطوط المترو الثلاثة بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة وهيئة قصور الثقافة وفى إطار المبادرة التى تهدف إلى دمج الفنون والترفية فى الأماكن العامة بما يساهم فى زيادة الوعى بالتراث الثقافي المصرى .

وتم تنظيم الإحتفالية مساء الأربعاء ١٤ رمضان داخل أروقة محطة جامعة القاهرة بالخط الثاني والثالث ولاقى العرض التوعوي تفاعل كبير من الأطفال من جمهور الركاب المتواجدين بالمحطة الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بفكرة تقديم العروض الغنائية داخل خطوط المترو .

يذكر أنه تم تنظيم فاعلية غنائية وعرض للسيرة الهلالية الأسبوع الماضي داخل محطة مترو جمال عبدالناصر بالخط الأول والثالث ولاقت أيضا تفاعلات كبيره من جمهور الركاب.