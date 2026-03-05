قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امتحانات الدبلومات الفنية 2026 | 10 قرارات رسمية حاسمة بشأنها
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
بعد هزيمة الزمالك.. بيراميدز يبحث عن استعادة الانتصارات أمام الحرس
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
حدث في 15 رمضان.. مولد الحسن سبط الرسول ووفاة عبيد الله بن عمر بن الخطاب
خطوات تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع
نجم الزمالك السابق يطالب بتأجيل مباراة إنبي أمام الأبيض في الدوري
البنتاجون يكشف أسماء 6 جنود أمريكيين قتلوا في غارة إيرانية بالكويت
تسرب نفطي محتمل.. انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت
نفحات شهر رمضان 2026.. 3 عبادات تعادل أجر قيام الليل والثواب عليها مضاعف
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الدولار في البنك الأهلي الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حدث في 15 رمضان.. مولد الحسن سبط الرسول ووفاة عبيد الله بن عمر بن الخطاب

حدث في 15 رمضان
حدث في 15 رمضان
عبد الرحمن محمد

حدث في 15 رمضان.. شهد اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك عبر العصور المتعاقبة، سلسلة من الأحداث التاريخية والإسلامية البارزة التي شكلت وجدان الأمة، وفيما يلي استعراض لأهم ما وقع في هذا اليوم:

في الخامس عشر من رمضان عام 1224 هـ، الموافق 24 من أكتوبر 1809م، حققت الدولة العثمانية انتصاراً ساحقاً على روسيا في معركة "تاتاريجه"، وهي المعركة التي تكبد فيها الجيش الروسي خسائر بشرية كبيرة بلغت 10 آلاف جندي.

أما في السنة الثالثة للهجرة، والموافقة للأول من مارس عام 625م، فقد شهد هذا اليوم حدثاً سعيداً بمولد سبط رسول الله ﷺ، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.

وبالانتقال إلى عام 37 هـ، وتحديداً في 23 فبراير 658م، شهد الخامس عشر من رمضان حدثين سياسيين واجتماعيين بارزين؛ الأول هو تولي محمد بن أبي بكر الصديق منصب الولاية على مصر، والثاني هو وفاة عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذات اليوم والتاريخ.

وفي الأندلس، سجل التاريخ يوم 15 رمضان عام 138 هـ، الموافق 20 فبراير 756م، لحظة فارقة حين عبر عبد الرحمن الداخل، الملقب بـ "صقر قريش"، البحر، باتجاه الأندلس؛ ليبدأ من هناك رحلة تأسيس الدولة الأموية القوية التي استمرت لقرون في شبه الجزيرة الأيبيرية.

حدث في 15 رمضان عبيد الله حدث في رمضان مولد الحسن بن علي بن أبي طالب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

صورة من الفيديو

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

كم باقى على عيد الفطر 2026

كم باقى على عيد الفطر 2026؟.. الحسابات الفلكية تحدد وتعلن موعد الصلاة

ترشيحاتنا

حريق مول تجاري بالمحلة

16 سيارة إطفاء شاركت في إخماد حريق مول مفروشات المحلة

المضبوطات

الأمن يداهم مصنع لإنتاج بالونات المواتير المغشوشة في المرج

المتهمين

بسبب خلافات الجيرة .. القبض على أطراف مشاجرة بالقليوبية | صور

بالصور

اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج 2012 في مصر

كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012

جيلي تتحدى بـ Galaxy Cruiser‏ ‏لاند روفر ديفندر.. من تتفوق؟

جيلي Galaxy Cruiser
جيلي Galaxy Cruiser
جيلي Galaxy Cruiser

لعزومات رمضان.. فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة

فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة..
فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة..
فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد