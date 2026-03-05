حدث في 15 رمضان.. مولد الحسن سبط الرسول ووفاة عبيد الله بن عمر بن الخطاب

حدث في 15 رمضان.. شهد اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك عبر العصور المتعاقبة، سلسلة من الأحداث التاريخية والإسلامية البارزة التي شكلت وجدان الأمة، وفيما يلي استعراض لأهم ما وقع في هذا اليوم:

في الخامس عشر من رمضان عام 1224 هـ، الموافق 24 من أكتوبر 1809م، حققت الدولة العثمانية انتصاراً ساحقاً على روسيا في معركة "تاتاريجه"، وهي المعركة التي تكبد فيها الجيش الروسي خسائر بشرية كبيرة بلغت 10 آلاف جندي.

أما في السنة الثالثة للهجرة، والموافقة للأول من مارس عام 625م، فقد شهد هذا اليوم حدثاً سعيداً بمولد سبط رسول الله ﷺ، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.

وبالانتقال إلى عام 37 هـ، وتحديداً في 23 فبراير 658م، شهد الخامس عشر من رمضان حدثين سياسيين واجتماعيين بارزين؛ الأول هو تولي محمد بن أبي بكر الصديق منصب الولاية على مصر، والثاني هو وفاة عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذات اليوم والتاريخ.

وفي الأندلس، سجل التاريخ يوم 15 رمضان عام 138 هـ، الموافق 20 فبراير 756م، لحظة فارقة حين عبر عبد الرحمن الداخل، الملقب بـ "صقر قريش"، البحر، باتجاه الأندلس؛ ليبدأ من هناك رحلة تأسيس الدولة الأموية القوية التي استمرت لقرون في شبه الجزيرة الأيبيرية.