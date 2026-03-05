قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج 2012 في مصر

كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

أصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة كيا سبورتاج موديل 2012‏‏‏‏‏.‏

تأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2012 بمحركين رباعي الأسطوانات، الأول سعة 2.0 لتر بقوة 163 حصان، والثاني سعة 2.4 لتر بقوة 176 حصان، مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتوفر بخياري الدفع الأمامي أو الدفع الرباعي المستمر لضمان ثبات أعلى على الطريق، وتعتبر اقتصادية في استهلاك الوقود بمتوسط 8.7 لتر لكل 100 كم .

يتميز التصميم الخارجي للسيارة كيا سبورتاج موديل 2012 بأبعاد مدمجة بطول 4.44 متر مع جنوط ألمنيوم قياس 17 أو 18 بوصة، بينما توفر المقصورة الداخلية مساحة تخزين خلفية تصل لـ 740 لتر .

وتضم السيارة كيا سبورتاج موديل 2012، تجهيزات تقنية تشمل نظام صوتي بمدخل USB/AUX، بلوتوث، وتحكم من المقود، بالإضافة إلى فتحة سقف بانوراما في الفئات العليا، من حيث الأمان والاعتمادية، تضم السيارة كيا سبورتاج موديل 2012، نظام ABS ومنع الانزلاق ووسائد هوائية أمامية وجانبية .

وعن سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2012‏‏، فياتي بمتوسط 770 الف جنيه، ‏‏وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
كيا سبورتاج موديل 2012
جيلي Galaxy Cruiser
فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة..
