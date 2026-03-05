فريق 80 % منه ناشئين.. أول قرارات أمير مرتضى حال وصوله لرئاسة الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور عن أبرز خطواته حال توليه رئاسة الزمالك، موضحًا أنه يسعى للاستثمار بقوة في قطاع الناشئين، من خلال التعاقد مع مدير رياضي أو رئيس قطاع ناشئين ألماني أو هولندي، مع دفع مرتبات كبيرة لضمان جودة العمل وتكوين فريق من أبناء النادي بنسبة 80%، مع الاكتفاء بشراء 20% فقط من المراكز التي لا يمكن توفيرها داخليًا.

وأضاف أمير مرتضى منصور، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن من خططه أيضًا إنشاء شركة لكرة القدم منفصلة عن إدارة النادي، وتحويل أي رياضات لا تحقق مردودًا ماليًا إلى هوايات غير احترافية، مع إلغاء منصب أمين الصندوق لتقليل الأعباء المالية.

وتابع: "سأعمل على إنشاء 10 إلى 15 فرعًا صغيرًا تابعًا للنادي لتوسيع نطاق الانتشار"، مؤكدًا أنه لن يعتمد على أي عضو من المجلس الحالي في تنفيذ هذه الخطط لأنهم لا يصلحون لإدارة الزمالك.