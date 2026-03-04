أمير مرتضى: أؤيد حسام غالي لرئاسة الأهلي.. وأتمنى رؤية رمضان صبحي بقميص الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور عن موقفه من مستقبل الإدارة في النادي الأهلي، مؤكدًا دعمه لتولي حسام غالي رئاسة القلعة الحمراء عقب انتهاء فترة محمود الخطيب، معتبرًا أنه يمتلك الشخصية والخبرة التي تؤهله لهذه المسؤولية.

افتعال أزمات مع الضيوف

وأشار خلال ظهوره في برنامج أسرار مع الإعلامية أميرة بدر على شاشة قناة النهار، إلى أن تحديد أفضل إعلامي رياضي أمر معقد بسبب اختلاف المدارس والأساليب، لكنه أشاد بمهنية كل من أحمد شوبير، إبراهيم فايق وسيف زاهر، واصفًا الأخير بأنه صاحب مدرسة إعلامية محترمة ويتعامل باحترافية دون افتعال أزمات مع ضيوفه.

وعلى الصعيد الشخصي، عبّر عن تقديره الكبير لـ شيكابالا، مؤكدًا محبته له، رغم شعوره بالحزن لغياب التواصل بينهما منذ رحيله عن النادي، مع احترامه للظروف التي حالت دون استمرار العلاقة.

انضمام رمضان صبحي

كما أبدى رغبته في انضمام رمضان صبحي إلى صفوف الزمالك، معتبرًا أنه لاعب صاحب إمكانيات كبيرة يمكن أن يشكل إضافة قوية لمشروع النادي، خاصة بعد انتقاله إلى بيراميدز، وهو ما يجعل عودته إلى الأهلي أمرًا صعبًا، متمنيًا أن يكون مستقبله داخل القلعة البيضاء.