أمير مرتضى: الزمالك لا يسقط.. وأزمات الأهلي «من عالم أول»

قال أمير مرتضى منصور إن نادي الزمالك قادر على تجاوز أصعب الأزمات دون أن ينهار، موجّهًا رسالة طمأنة لجماهير القلعة البيضاء بأن الأندية الكبرى لا تسقط مهما تعقّدت الظروف، حتى في أسوأ الفترات إداريًا. وشدد على أن العمل داخل الأندية يخضع دائمًا لرقابة وتقييم الجماهير، ولا يمكن خداع الرأي العام.

استمرار الزمالك بالتشكيلة الحالية

وأوضح خلال الجزء الثالث من حواره في برنامج أسرار مع الإعلامية أميرة بدر عبر قناة النهار، أن استمرار الزمالك بالتشكيلة الحالية بقيادة معتمد جمال والاعتماد على العناصر الشابة وأبناء النادي هو القرار الأكثر منطقية في ظل أزمة القيد.

وأشار إلى أن الفريق يمتلك القدرة على الصمود وتحقيق نتائج إيجابية، خاصة مع وجود صفقات من أبناء الزمالك، مؤكدًا أن حسم ملف فك القيد يرتبط بتوافر السيولة المالية اللازمة.

وفي المقابل، لفت إلى أن الأهلي يواجه مشكلات أيضًا، لكنها «من عالم أول»، مقارنة بأزمات الزمالك التي اعتبرها أكثر تعقيدًا.

تعثر بيراميدز في سباق الدوري

كما توقع تعثر بيراميدز في سباق الدوري، مختتمًا بنصيحة بعدم التسرع في فك القيد حاليًا، والاستمرار بالمجموعة الحالية حتى عبور المرحلة الصعبة بأقل خسائر ممكنة.