الأهلي يواجه المقاولون العرب بالقوة الضاربة واختبار أخير للجزار وشكري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر مغلق مساء اليوم إستعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها التاسعة من مساء غد بالجبل الأخضر في الجولة الــ21 لمسابقة الدوري، ويتبقي للفريق الأحمر بعد تلك الجولة مباراة وحيدة مؤجلة ستكون امام طلائع الجيش وستقام يوم الأثنين المقبل لينتهي الدور الاول بشكل نهائي.

وسيخضع عمرو الجزار ومحمد شكري لاعبا الفريق لفحص طبي أخير مساء اليوم قبل تحديد الموقف النهائي من تواجدهما بالقائمة ليلة المباارة بعد تعافيهما الشامل من الاصابات وإن كان فرص ضمهما للمعسكر بعيده حتي لو شاركوا في المران بشكل كامل، ويغيب ياسين مرعي مدافع الفريق لفترة تمتد الي ثلاثة اسابيع بداعي الاصابة.

وباتت القوة الضاربة مكتملة للفريق والتي تمثلت في جاهزية أحمد مصطفي زيزو ومحمود حسن تريزيجيه والذي شاركا في مواجهة زد الأخيرة بالدوري، وسيعود مصطفي شوبير لحراسة مرمي الفريق طبقا لنظام الدور المعمول به داخل الصفوف